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Esporte

Sem o Brasil, fase final da Liga das Nações de Voleibol (VNL) masculina começa nesta quarta-feira, 29

A seleção brasileira feminina conquistou o vice-campeonato no último domingo, 26

Por Gabriel Bussolotti Silveira 29 jul 2026, 14h27
Logo da VNL na quadra
Logo da VNL na quadra (Marcin Golba/NurPhoto/Getty Images)
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Sem o Brasil, fase final da Liga das Nações de Voleibol (VNL) masculina começa nesta quarta-feira, 29 Priorizar nos meus resultados Google

A fase final da Liga das Nações de Voleibol (VNL) masculina começou nesta quarta-feira, 29, sem a presença da seleção brasileira. Após a equipe do Bernardinho não conseguir a classificação, foi a primeira vez em 35 anos que a última etapa do campeonato não contará com o Brasil. Em contrapartida, o time feminino do nosso país chegou à final e conquistou o vice no último domingo, 26.

O fracasso e a crise

Faz mais de três décadas – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que o Brasil não chegava na fase eliminatória. O último fracasso tinha acontecido em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.

Porém, a má fase não é de hoje: a equipe masculina de vôlei coleciona resultados ruins há alguns anos. Em 2021, no Japão, a seleção ficou fora do pódio, algo que não acontecia há 21 anos; no Campeonato Sul-americano de 2023, foi a primeira vez desde 1964 que o Brasil terminou sem ouro; já nas olimpíadas de Paris, em 2024, o desempenho foi pior ainda: o time caiu nas quartas de final e terminou a competição na oitava colocação; por fim, em 2025, a seleção foi eliminada de forma inédita na primeira fase do Mundial, nas Filipinas.

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Início da fase final

Mesmo sem o Brasil, a fase final da VNL começou nesta quarta-feira. O Japão, equipe que se classificou em primeiro lugar e um dos favoritos, bateu a China por 3 sets a 1, e Eslovênia ganhou da Turquia por 3 sets a 0.

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Vice do feminino

Oposta a má fase da equipe masculina, a seleção brasileira feminina chegou a final da VNL no último domingo. Na semi, o time comandado por Zé Roberto bateu a então campeã da competição, a Itália. Na decisão, porém, o Brasil perdeu para a Turquia por 3 sets a 1, conquistando o vice.

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