Sem Neymar: o brasileiro no top 5 dos jogadores mais bem pagos

Vinicius Jr., 26, é o único brasileiro entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo levantamento divulgado pela revista Forbes nesta semana. O atacante do Real Madrid ocupa a quinta posição, com ganhos estimados em 76 milhões de dólares (cerca de 381 milhões de reais) na temporada 2026/2027. Desse montante, 48 milhões de dólares vêm de salários e bônus, enquanto outros 28 milhões são provenientes de contratos publicitários e negócios fora dos gramados. Entre os parceiros comerciais do jogador estão marcas como Hugo Boss, Fanatics e Vivo. A ascensão também chama atenção: Vini Jr. era o sétimo colocado em 2024, passou para sexto em 2025 e agora chega ao grupo dos cinco primeiros, enquanto Neymar, 34, ficou de fora da lista.

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A liderança continua nas mãos de Cristiano Ronaldo, 41, que deve faturar 300 milhões de dólares (cerca de 1,5 bilhão de reais) no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Em segundo lugar aparece Lionel Messi, 39, com 145 milhões de dólares (726 milhões de reais), seguido por Kylian Mbappé, 27, com 100 milhões de dólares (501 milhões de reais), e Erling Haaland, 26, com 85 milhões de dólares (426 milhões de reais).