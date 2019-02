Sem muita luta, Brasil perde para Suíça por 1 a 0

1. Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça zoom_out_map 1 /12 Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça

2. Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça zoom_out_map 2 /12 Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça (Fabrice Coffrini/AFP/VEJA) Daniel Alves lamenta após fazer gol contra, durante o amistoso entre Brasil e Suiça

3. Neymar domina a bola com a cabeça, durante amistoso com a Suiça, na Basileia zoom_out_map 3 /12 Neymar domina a bola com a cabeça, durante amistoso com a Suiça, na Basileia (Daniel Kopatsch/Getty Images/VEJA) Neymar domina a bola com a cabeça, durante amistoso com a Suiça, na Basileia

4. Neymar dribla o jogador Valentin Stocker, da Suiça, durante amistoso na Basileia zoom_out_map 4 /12 Neymar dribla o jogador Valentin Stocker, da Suiça, durante amistoso na Basileia (Daniel Kopatsch/Getty Images/VEJA) Neymar dribla o jogador Valentin Stocker, da Suiça, durante amistoso na Basileia

5. Dante disputa a bola com jogador da Suiça durante amistoso da seleção na Basileia zoom_out_map 5 /12 Dante disputa a bola com jogador da Suiça durante amistoso da seleção na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Dante disputa a bola com jogador da Suiça durante amistoso da seleção na Basileia

6. Técnico Felipão gesticula durante amistoso contra a Suiça, na Basileia zoom_out_map 6 /12 Técnico Felipão gesticula durante amistoso contra a Suiça, na Basileia (Daniel Kopatsch/Getty Images/VEJA) Técnico Felipão gesticula durante amistoso contra a Suiça, na Basileia

7. Jogadores das duas seleções discutem após entrada dura de Neymar em um jogador da Suiça, durante amistoso na Basileia zoom_out_map 7 /12 Jogadores das duas seleções discutem após entrada dura de Neymar em um jogador da Suiça, durante amistoso na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Jogadores das duas seleções discutem após entrada dura de Neymar em um jogador da Suiça, durante amistoso na Basileia

8. Jogador do Brasil, Hulk, disputa a bola com Timm Klose e Ricardo Rodriguez, da Suiça, durante amistoso na Basileia zoom_out_map 8 /12 Jogador do Brasil, Hulk, disputa a bola com Timm Klose e Ricardo Rodriguez, da Suiça, durante amistoso na Basileia (Peter Klaunzer/AP/VEJA) Jogador do Brasil, Hulk, disputa a bola com Timm Klose e Ricardo Rodriguez, da Suiça, durante amistoso na Basileia

9. Neymar dá uma entrada dura no jogador da Suiça, durante amistoso da seleção na Basileia zoom_out_map 9 /12 Neymar dá uma entrada dura no jogador da Suiça, durante amistoso da seleção na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Neymar dá uma entrada dura no jogador da Suiça, durante amistoso da seleção na Basileia

10. Neymar domina a bola no amistoso contra a Suiça na Basileia zoom_out_map 10 /12 Neymar domina a bola no amistoso contra a Suiça na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Neymar domina a bola no amistoso contra a Suiça na Basileia

11. Paulinho durante amistoso da seleção contra a Suíça na Basileia zoom_out_map 11 /12 Paulinho durante amistoso da seleção contra a Suíça na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Paulinho durante amistoso da seleção contra a Suíça na Basileia

12. Fred disputa bola durante amistoso do Brasil contra a Suíça na Basileia zoom_out_map 12/12 Fred disputa bola durante amistoso do Brasil contra a Suíça na Basileia (Bruno Domingos/Mowa Press/VEJA) Fred disputa bola durante amistoso do Brasil contra a Suíça na Basileia

Com um gol contra de Daniel Alves, do Barcelona, a Suíça venceu o Brasil em amistoso na tarde desta quarta-feira, na Basileia. O Brasil entrou em campo com sua base, campeã na Copa das Confederações em junho, com todos os jogadores que atuam na Europa, como Daniel Alves, Marcelo, Neymar, Hulk, Fred, Jô, Oscar, Paulinho… Foi o primeiro jogo após o titulo das Confederações e o time mostrou falta de atenção e até de vontade de evitar a derrota.

O lance do gol ocorreu logo no início do segundo tempo, quando Daniel Alves tocou de cabeça, colocado, no ângulo de Jefferson. Da equipe titular do torneio, o técnico Luiz Felipe Scolari fez apenas duas alterações, com as entradas de Jefferson e Dante nas vagas, respectivamente, de Júlio César e David Luiz. Depois da derrota desta quarta, o time de Felipão volta a jogar no dia 7 de setembro, em Brasília, contra a Austrália.

O jogo – A seleção tentava fazer jogadas com muitos toques na bola, mas teve poucas chances de gol, a melhor com Paulinho, que cabeceou uma bola na trave, ainda no primeiro tempo. As tentativas de ataque acabavam na firme defesa suíça.

A Suíça se concentrou em contra-atacar, à espera de erros na saída de bola brasileira. Aos 17 minutos, Fred fez a assistência na direita para Hulk, que saiu de frente para o gol e chutou em cima do goleiro. Na resposta, os suíços ameaçaram com chute forte de Shaqiri, mas Jefferson defendeu bem. Apesar de amistoso, o jogo também teve momentos de tensão, como depois de uma falta de Neymar sobre Lichtsteiner, que ocasionou uma discussão.

No segundo tempo, com apenas dois minutos, a Suíça marcou: Seferovic chegou à linha de fundo pela direita e cruzou na segunda trave, onde Daniel Alves estava sozinho e mandou de cabeça contra o gol. O jogo seguiu sem muitas emoções e a Suíça se fechou para frear os avanços do Brasil, que mostrou pouca disposição para evitar a derrota.

FICHA TÉCNICA

SUÍÇA 1 X 0 BRASIL

Local: Estádio St. Jacob-Park, na Basileia (Suíça)

Árbitro: Aytekin Deniz (Alemanha)

Público: 31.100 pagantes

Cartões amarelos:Senderos, Schwegler e Behrami (Suíça). Neymar e Fernando (Brasil)

GOL: Daniel Alves (contra), aos 2 minutos do segundo tempo

SUÍÇA: Benaglio, Lichtsteiner (Lang), Senderos (Schar), Klose e Ricardo Rodriguez; Behrami, Stocker (Barnetta), Dzemaili (Schwegler) e Xhaka; Shaqiri (Mehmedi) e Seferovic (Gavranovic). Técnico: Ottmar Hitzfeld

BRASIL: Jefferson; Daniel Alves (Jean), Thiago Silva, Dante e Marcelo (Maxwell); Luiz Gustavo (Fernando), Paulinho, Oscar (Hernanes) e Hulk (Lucas); Neymar e Fred (Jô). Técnico:Luiz Felipe Scolari

(Com agência Gazeta Press)