Sem mudanças importantes, ranking da WTA segue com Azarenka no topo

Sem grandes surpresas em suas decisões de torneios no final de semana, a WTA segue com as mesmas tenistas em seu top 10, sem alterações. Líder desde o encerramento do torneio de Wimbledon, onde foi semifinalista, a bielorrussa Victoria Azarenka segue na liderança da lista, com 8.800 pontos, seguida da polonesa Agnieszka Radwanska, seu algoz no Grand Slam londrino, com 8.530.

A terceira colocada é a russa Maria Sharapova, com 8.530 somados, seguida pela norte-americana Serena Williams, última tenista da lista que pode assumir a liderança ao fim dos Jogos Olímpicos de Londres-2012, com 7.830.

Campeã do Premier de Carlsbad, Dominika Cibulkova ultrapassou a russa Maria Kirilenko e se aproximou ainda mais das dez primeiras colocadas da lista. Na 14colocação, com 2.635 pontos, a eslovaca pode entrar no top 10 caso tenha bom desempenho no torneio olímpico, com início programado para este sábado.

Confira o ranking oficial divulgado pela WTA nesta segunda:

1Victoria Azarenka (BLR) 8.800 pontos

2Agnieszka Radwanska (POL) 8.530

3Maria Sharapova (RUS) 8.370

4Serena Williams (EUA) 7.830

5Samantha Stosur (AUS) 6.195

6Petra Kvitova (RTC) 5.275

7Angelique Kerber (ALE) 5.170

8Caroline Wozniacki (DIN) 4.091

9Sara Errani (ITA) 3.620

10Marion Bartoli (FRA) 3.400