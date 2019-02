Sem moral? Neymar vira fotógrafo de Messi com fã

“Neymar, tira uma foto?” O craque brasileiro do Barcelona deve estar bastante acostumado com a frase, sobretudo quando ela é completada pela palavra “comigo”. Nesta terça-feira, no entanto, Neymar não foi convidado para fazer parte da cena, mas para registrá-la. O pedido foi feito por uma torcedora que queria eternizar o encontro com Lionel Messi, companheiro de ataque e amigo do brasileiro. Sorridente, Neymar atendeu ao pedido, e a cena foi registrada por outros fãs que assistiam ao treino no centro de treinamentos do clube catalão. Uma montagem com as duas imagens está circulando pelas redes sociais e gerando comentários: Neymar estaria sem moral com a torcida ou tudo não passou de um gesto de humildade do brasileiro? A julgar pela grande fase de Neymar, indicado à Bola de Ouro da Fifa, a segunda opção parece bem mais provável.

(da redação)