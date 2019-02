Sem modéstia, Van Persie admite: “poderiam ter sido seis, sete ou até oito gols”

A vingança holandesa começou com um lance de gênio do atacante do Manchester United, o melhor jogador da equipe e principal artífice da virada de sua seleção. Foi como ver água em óleo. A falta de precisão e objetividade do ataque espanhol, com Diego Costa e Fernando Torres apagadíssimos, contrastou drasticamente com a agressividade e brilho da linha ofensiva da seleção da Holanda. O principal nome do ataque laranja foi o camisa 9, Robin Van Persie, eleito pelos próprios torcedores o craque da partida. Ele incorporou perfeitamente o espírito implacável de outros grandes centroavantes holandeses da história, como Bergkamp, Kluivert e van Nistelrooy.

“Fizemos o gol de empate na hora perfeita, no final do primeiro tempo”, disse o atacante holandês, sem rodeios ou discurso modesto. Afinal, seu gol aos 44 minutos da primeira etapa, num gol de peixinho por cobertura, inverteu completamente a feição do jogo. “Eu sempre olho o goleiro antes de tentar uma finalização. Quando vi Casillas um pouco adiantado, decidi arriscar. E foi um gol brilhante”, definiu Van Persie.

1. Jogadores da Holanda comemoram o quinto gol marcado por Arjen Robben contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 1 /31 Jogadores da Holanda comemoram o quinto gol marcado por Arjen Robben contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Tony Gentile/Reuters/Reuters) Jogadores da Holanda comemoram o quinto gol marcado por Arjen Robben contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

2. Robin van Persie comemora o quarto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 2 /31 Robin van Persie comemora o quarto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Tony Gentile/Reuters/VEJA) Robin van Persie comemora o quarto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

3. Roben e Sneijder comemoram o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 3 /31 Roben e Sneijder comemoram o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Roben e Sneijder comemoram o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

4. Arjen Robben dribla o goleiro espanhol Iker Casillas e marca o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 4 /31 Arjen Robben dribla o goleiro espanhol Iker Casillas e marca o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Arjen Robben dribla o goleiro espanhol Iker Casillas e marca o quinto gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

5. O goleiro Iker Casillas lamenta a derrota da Espanha no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 5 /31 O goleiro Iker Casillas lamenta a derrota da Espanha no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (JuanJo Martín/EFE/VEJA) O goleiro Iker Casillas lamenta a derrota da Espanha no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

6. O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda zoom_out_map 6 /31 O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda (Antonio Milena/VEJA) O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda

7. Sergio Ramos consola o goleiro Iker Casillas após o quarto gol da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 7 /31 Sergio Ramos consola o goleiro Iker Casillas após o quarto gol da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Sergio Ramos consola o goleiro Iker Casillas após o quarto gol da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

8. O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda zoom_out_map 8 /31 O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda (Antonio Milena/VEJA) O goleiro Iker Casillas, da Espanha, lamenta o quarto gol da Holanda

9. Stefan de Vrij cabeceia a bola e marca o terceiro gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 9 /31 Stefan de Vrij cabeceia a bola e marca o terceiro gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Michael Dalder/Reuters/VEJA) Stefan de Vrij cabeceia a bola e marca o terceiro gol da Holanda contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

10. O holandês Arjen Robben comemora gol contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 10 /31 O holandês Arjen Robben comemora gol contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Damien Meyer/AFP/VEJA) O holandês Arjen Robben comemora gol contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

11. O holandês Robin van Persie dá um peixinho e empata o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 11 /31 O holandês Robin van Persie dá um peixinho e empata o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Jeff Gross/Getty Images/VEJA) O holandês Robin van Persie dá um peixinho e empata o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

12. Arjen Robben, da Holanda, domina a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 12 /31 Arjen Robben, da Holanda, domina a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Fabrizio Bensch /Reuters/VEJA) Arjen Robben, da Holanda, domina a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

13. O técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, cumprimenta o jogador Robin van Persie pelo gol de empate com a Espanha zoom_out_map 13 /31 O técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, cumprimenta o jogador Robin van Persie pelo gol de empate com a Espanha (Llus Gene/AFP/VEJA) O técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, cumprimenta o jogador Robin van Persie pelo gol de empate com a Espanha

14. Diego Costa, da Espanha, disputa a bola com jogador da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 14 /31 Diego Costa, da Espanha, disputa a bola com jogador da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Diego Costa, da Espanha, disputa a bola com jogador da Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

15. Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 15 /31 Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Javier Soriano/AFP/VEJA) Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

16. Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 16 /31 Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Dimitar Dilkoff/AFP/VEJA) Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

17. Diego Costa, da Espanha, corre para alcançar a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 17 /31 Diego Costa, da Espanha, corre para alcançar a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Marcos Brindicci/Reuters/VEJA) Diego Costa, da Espanha, corre para alcançar a bola no jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

18. O holandês Jonathan de Guzman toca a bola, no jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 18 /31 O holandês Jonathan de Guzman toca a bola, no jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador (Javier Soriano/AFP/VEJA) O holandês Jonathan de Guzman toca a bola, no jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador

19. Piqué, da Espanha, disputa a bola com o holandês Robben, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 19 /31 Piqué, da Espanha, disputa a bola com o holandês Robben, na Arena Fonte Nova em Salvador (Dimitar Dilkoff/AFP/VEJA) Piqué, da Espanha, disputa a bola com o holandês Robben, na Arena Fonte Nova em Salvador

20. Seleção da Espanha posa para foto antes do jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 20 /31 Seleção da Espanha posa para foto antes do jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Michael Dalder/Reuters/VEJA) Seleção da Espanha posa para foto antes do jogo contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

21. Torcedoras da Espanha seguram a bandeira do país antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 21 /31 Torcedoras da Espanha seguram a bandeira do país antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador (Quinn Rooney/Getty Images/VEJA) Torcedoras da Espanha seguram a bandeira do país antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador

22. Torcedora da Holanda aguarda o início do jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 22 /31 Torcedora da Holanda aguarda o início do jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Torcedora da Holanda aguarda o início do jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

23. Torcedores da Holanda durante o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 23 /31 Torcedores da Holanda durante o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador (Antonio Milena/VEJA) Torcedores da Holanda durante o jogo contra a Espanha, na Arena Fonte Nova em Salvador

24. Jogadores da Espanha aquecem antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 24 /31 Jogadores da Espanha aquecem antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador (Dimitar Dilkoff/AFP/VEJA) Jogadores da Espanha aquecem antes do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador

25. Jogadores da Holanda aquecem antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 25 /31 Jogadores da Holanda aquecem antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador (Dimitar Dilkoff/AFP/AFP) Jogadores da Holanda aquecem antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador

26. Torcedores da Holanda caminham pelas ruas de Salvador antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova zoom_out_map 26 /31 Torcedores da Holanda caminham pelas ruas de Salvador antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova (Koen Van Weel/EFE/EFE) Torcedores da Holanda caminham pelas ruas de Salvador antes do jogo contra a Espanha na Arena Fonte Nova

27. Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 27 /31 Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador (Lluis Gene/AFP/VEJA) Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador

28. Torcedores da Holanda agurdam o início da partida contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 28 /31 Torcedores da Holanda agurdam o início da partida contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador (Guilaume Horcajuelo/EFE/VEJA) Torcedores da Holanda agurdam o início da partida contra a Espanha na Arena Fonte Nova, em Salvador

29. Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador zoom_out_map 29 /31 Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador (Ali Haider/EFE/VEJA) Torcedores da Espanha aguardam o início do jogo contra a Holanda na Arena Fonte Nova, em Salvador

30. Xabi Alonso marca de pênalti o primeiro gol da Espanha contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 30 /31 Xabi Alonso marca de pênalti o primeiro gol da Espanha contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador (Michael Dalder/Reuters/VEJA) Xabi Alonso marca de pênalti o primeiro gol da Espanha contra a Holanda, na Arena Fonte Nova em Salvador

31. Nigel de Jong, da Holanda, discute com o espanhol Fernando Torres, na Arena Fonte Nova em Salvador zoom_out_map 31/31 Nigel de Jong, da Holanda, discute com o espanhol Fernando Torres, na Arena Fonte Nova em Salvador (Quinn Rooney/Getty Images/VEJA) Nigel de Jong, da Holanda, discute com o espanhol Fernando Torres, na Arena Fonte Nova em Salvador

Aliás, no duelo entre o atacante holandês e o goleiro espanhol, o primeiro fez o segundo em pedaços. O outro gol marcado por Van Persie surgiu justamente de uma falha grotesca de Casillas, que tentou dominar uma bola com os pés, mas acabou entregando-a de graça para o adversário. “Na minha opinião, poderiam ter sido seis, sete ou até oito gols na partida de hoje. Nós não paramos de pressionar, o que mostra que a preparação feita pela nossa comissão técnica foi excelente”, finalizou o camisa 9 da Holanda.