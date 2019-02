Sem jogar, Luan quer aprimorar finalização no Palmeiras

Por Daniel Akstein Batista

São Paulo – O atacante Luan sabe muito bem que tem a preferência de Luiz Felipe Scolari e vaga quase cativa no time do Palmeiras. Mas por enquanto ainda vai ter de esperar mais um pouco para entrar em campo. Suspenso por dar um pontapé em Jorge Henrique no clássico contra o Corinthians pela última rodada do Brasileiro do ano passado, o atleta ainda tem um jogo para cumprir e desfalcará a equipe contra o Paraná, dia 9, na Arena Barueri.

Luan ainda não jogou a Copa do Brasil nesta temporada e, recuperado de cirurgia no pé esquerdo que o deixou parado por dois meses, voltou a atuar apenas na partida contra o Guarani, que valeu a eliminação palmeirense no Campeonato Paulista.

“Como não vou jogar, posso treinar com mais intensidade”, disse o atacante, sobre esse seu tempo inativo. “Vou aproveitar para fazer muitas finalizações e melhorar nesse aspecto”, contou, lembrando de um dos seus piores fundamentos.

Apesar de não poder enfrentar o Paraná na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Luan sabe que deve voltar a ser titular nos jogos seguintes da competição (caso o Palmeiras avance) e também no Campeonato Brasileiro. O motivo é simples: ele tem o aval de Felipão.

“Acho que eu agrado um pouco mais porque volto para marcar e tenho força para sair ao ataque”, admitiu. “Mas é isso o que eu faço nos treinos e nos jogos. Se eu for mal, ele (treinador) vai me tirar também.”