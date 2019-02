Sem Hugo, Sport finaliza preparação para enfrentar a Ponte Preta

Na manhã desta terça-feira o Sport finalizou a sua preparação para o jogo contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 12rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Vágner Mancini comandou um treinamento técnico e tático no campo principal da Ilha do Retiro e, depois, encerrou as atividades com um rachão. Os jogadores, então, seguiram para as suas casas, e se apresentam nesta tarde, quando irão embarcar para São Paulo.Aposta do Leão da Ilha para este segundo semestre, o meia Hugo já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, tendo condições legais para estrear pelo Rubro-Negro. No entanto, o jogador, que ainda precisa melhorar a sua condição física, só deve ficar à disposição de Mancini no início da próxima semana.

Na 13colocação do Brasileirão, com 12 pontos, os pernambucanos vêm de duas derrotas consecutivas e precisam da vitória. Vágner Mancini, mesmo há pouco tempo no clube pernambucano, já gera insatisfação por parte da torcida leonina.