Sem falar de interesse, Tite elogia Montillo: ‘É um grande jogador’

Adversário no domingo, o meia Montillo recebeu elogios do técnico do Corinthians, nesta sexta-feira. Tite foi questionado sobre a chance de contar com o argentino do Cruzeiro a partir da próxima temporada, como se especula, mas esquivou-se e apenas reverenciou seu talento.

‘Aprendi a ficar focado no trabalho, no momento da equipe, no próximo jogo. Fiquei chateado por não conseguir abrir vantagem no campeonato. O título, para o Corinthians, para o grupo e para mim, é muito importante. Isso (especulação) é da direção, do planejamento, do presidente, dos próximos presidentes’, disse o treinador, não sem ver qualidade no nome que foi ventilado.

‘O Montillo é um meia de infiltração, goleador. Na seleção argentina, ele até jogou na função de penúltimo atacante. Mas isso é do Roger, é do Wellington (Paulista), é dos laterais do Cruzeiro, que tem um conjunto. É o jogo que tem importância’, acrescentou o comandante corintiano.

Com 27 anos, o argentino chamou atenção na edição passada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser o principal destaque da equipe celeste, o Cruzeiro estaria disposto a negociá-lo por 14 milhões de euros. O Corinthians, no entanto, tentaria envolver Jorge Henrique na transação. Os direitos econômicos de Montillo estão repartidos entre o clube (80) e o banco BMG (20%).

O presidente corintiano, Andrés Sanchez, admitiu na terça-feira que o armador da seleção argentina é um nome que interessa a qualquer time brasileiro no momento. O dirigente adiantou, no entanto, que qualquer negociação só será aberta depois de novembro, próximo das rodadas finais do Brasileiro, a fim de não atrapalhar o bom ambiente interno do elenco no momento.