Sem convencer, Galo e Flu avançam na Libertadores; acompanhe a rodada

No Grupo G da Copa Libertadores 2023, o domínio foi brasileiro. Mas, enquanto o Athletico-PR já estava garantido nas oitavas de final antes mesmo da última rodada, o Atlético-MG suou para conseguir sua vaga na competição. Jogando no Paraguai, diante do Libertad, o Galo arrancou um empate em 1 a 1, chegando aos 10 pontos, fechando a primeira fase na segunda colocação. No Maracanã lotado, com mais de 50 mil torcedores, o Fluminense, que não vive bom tempo, empatou com os peruanos do Sporting Cristal, também por 1 a 1, pelo Grupo D. Apesar do baixo rendimento, a equipe de Fernando Diniz terminou na liderança, com 10 pontos, deixando o River Plate em segundo, com a mesma pontuação, mas pior saldo de gols.

No estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Galo fez sua terceira partida sob o comando de Felipão. O Libertad precisava da vitória com bom saldo de gols para conseguir a segunda vaga no grupo. E por isso, foi ao ataque e prendeu os mineiros na defesa até o fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, já com a partida mais equilibrada, Bareiro marcou para os donos da casa, aos 15 minutos. Mas mal deu tempo de comemorar, já que Igor Gomes saiu do banco de reservas para empatar, aos 22 minutos. Fim do sufoco e vaga assegurada. No fim do jogo, o goleiro Éverson, do Galo, foi alvo de ofensas racistas por torcedores. O clube divulgou imagens nas redes sociais e denunciou o crime para a Conmebol.

Pelo mesmo grupo, o líder Athletico-PR, já garantido nas oitavas, bateu o Alianza Lima por 3 a 0, em mais uma noite inspirada do jovem centroavanate Vitor Roque, que marcou dois.

No Rio de Janeiro, O Fluminense repetiu uma fraca apresentação na Libertadores. Após vencer as três primeiras partidas na competição, os cariocas perderam duas e empataram, nesta terça-feira (27), com o Sporting Cristal, em 1 a 1. O argentino Cano fez o gol do Flu, e Brenner marcou o do time peruano. A queda de rendimento quase custou a liderança do grupo. O River Plate ficou em segundo lugar, também com 10 pontos. Já o Cristal vai para os playoffs da Sul-Americana.

Rubro-negro e Colorado jogam por vagas

Nesta quarta-feira (28), no complemento da última rodada da fase de grupos, o Flamengo tem vida fácil para avançar. Vice-líder do Grupo A, com 8 pontos, o time enfrenta o Aucas, do Equador, e até com uma derrota, os rubro-negros podem se classificar. Isso porque o Ñublense-CHI, que briga pela vaga, precisa vencer o líder Racing e ainda tirar uma diferença de cinco gols para o Fla. Se vencer os equatorianos e os chilenos vencerem o Racing, que tem 10 pontos, o clube carioca se classificará em primeiro. A partida, que ocorre no Maracanã, às 21h30, terá transmissão da TV Globo (canal aberto) e na Paramount + (streaming).

No Grupo B, o Internacional, que vive boa fase no Brasileirão, vai para o tudo ou nada contra o líder Independiente de Medellín. Os colombianos possuem 10 pontos, um a mais que os gaúchos. Com oito pontos está o Nacional, do Uruguai, que tem a missão, teoricamente, mais fácil, ao encarar o Metropolitanos, em casa. O time venezuelano foi o único que não marcou nenhum ponto na Libertadores. Portanto, com a provável vitória do Nacional, resta ao Inter vencer a partida, às 19h, no Beira-Rio, para não ser ultrapassado e eliminado. A transmissão será no canal de streaming Paramount +.

Já classificados antecipadamente para as oitavas de final, Palmeiras e Bolívar fazem o confronto para ver quem avança na primeira posição, no Grupo C. Os dois times possuem 12 pontos, mas os bolivianos têm vantagem no saldo de gols (8 a 6). Vindo de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Alviverde tenta voltar à boa fase e ir com vantagem para o mata-mata na competição. O jogo, nesta quarta (28), terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Star+.