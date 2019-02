Sem chuva, Guadalajara faz festa para abertura do Pan

Por Amanda Romanelli

Guadalajara – A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos começou pontualmente às 20 horas de Guadalajara – 22 horas de Brasília – e, para alívio dos organizadores, sem chuva, no estádio Omnilife completamente lotado.

Vicente Fernández, um dos mais famosos cantores do país, foi o responsável pelos 14 minutos iniciais da festa, na qual interpretou clássicos da música ranchera, tema típico do México, e o hino do país. Sua performance foi acompanhada por mariachis, dançarinos e evoluções de cavalos.

A primeira delegação a pisar no estádio Omnilife nesta sexta foi a da Argentina. A delegação brasileira, com muita festa e com o mesa-tenista Hugo Hoyama como porta-bandeira, desfilou com 270 pessoas. Muitos atletas, com provas marcadas para os próximos dias, preferiram ficar na Vila Pan-Americana para descansarem mais. O Brasil está sendo representado em Guadalajara por 518 competidores.

Após muitos shows e discursos de autoridades, o presidente mexicano Felipe Calderón foi o responsável por oficializar o início da competição. Já a pira pan-americana, em formato de um vulcão colocado no teto do estádio, foi acesa pela atleta local Paola Espinosa, campeã mundial dos saltos ornamentais.