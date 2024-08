Seleção uruguaia e clubes homenageiam zagueiro Izquierdo nas redes

As redes sociais amanheceram tomadas por homenagens ao jogador uruguaio Juan Izquierdo (1997-2024), que morreu na noite da terça-feira, 27, no Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O zagueiro do Nacional estava internado desde a quinta-feira, 22, quando caiu desacordado no campo do estádio MorumBIS, no segundo tempo do jogo com o São Paulo Futebol Clube, válido pela Copa Libertadores. Foi constatado posteriormente que o atleta teve uma arritmia cardíaca, seguida de infarto.

+ Zagueiro uruguaio Juan Izquierdo morre em São Paulo, aos 27 anos

A Associação Uruguaia de Futebol disse que a notícia foi profundamente dolorosa, enquanto os órgãos dirigentes nacionais da Argentina, Peru, Paraguai e Colômbia estenderam suas condolências à família e aos amigos de Izquierdo.

“O futebol sul-americano está de luto”, disse Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol, órgão dirigente do futebol sul-americano. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse que um minuto de silêncio seria observado em todas as partidas organizadas pela federação na quarta-feira, 28.

Boletim médico

Segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, o atleta morreu às 21h38, “em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca”.

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

As ligas de futebol de primeira e segunda divisão do Uruguai foram adiadas no fim de semana devido a preocupações com a saúde do atleta. Os jogadores do São Paulo vestiram uma camisa em apoio ao jogador uruguaio antes da vitória do time por 2 a 1 na liga brasileira contra o Vitória no domingo.

A carreira de Izquierdo inclui passagens por vários clubes uruguaios, incluindo Cerro, Peñarol, Wanderers e o Liverpool local. Ele também jogou pelo San Luis, do México.

Continua após a publicidade

Associação Uruguaia de Futebol (AUF)

Nacional (Uruguai)

Continua após a publicidade

São Paulo (Brasil)

Peñarol (Uruguai)

Palmeiras (Brasil)

Grêmio (Brasil)