Seleção masculina de vôlei vence Egito em estreia no Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei estreou no Mundial da categoria nesta quarta-feira com vitória de 3 sets a 0 sobre o Egito, com parciais de 25/17, 25/22 e 25/20. A partida foi disputada em Ruse, na Bulgária. A Itália é outra sede do torneio.

Em sua estreia em Mundiais como treinador da seleção, Renan Dal Zotto escalou a equipe brasileira com Douglas, Wallace, Isac, Lucão, Kadu, Bruninho e o líbero Thales. Esta formação iniciou as três parciais do jogo. Ao longo dos sets, o treinador colocou em quadra Maurício Souza, William Arjona e Evandro. Wallace e Douglas foram os principais destaques da seleção, com 12 pontos cada. O maior pontuador da partida foi o egípcio Ahmed Abdelhay, com 13 pontos.

O Brasil somou três pontos com o triunfo e divide a ponta do Grupo B com Canadá e França, que também venceram em suas estreias, nesta quarta. Os franceses são os próximos adversários do Brasil, na quinta-feira, às 14h30 (de Brasília), novamente na cidade de Ruse.