Seleção japonesa apresenta uniforme para disputa da Olimpíada de Tóquio

A Federação Japonesa de Futebol (JFA) anunciou nesta quarta-feira 6 o novo uniforme da seleção nacional, criado especialmente para a disputa dos Jogos Olimpícos de 2020, em Tóquio. Para retratar uma das identidades do país, o modelo foi inspirado no ‘céu limpo do Japão’.

“Vamos apoiar os representantes do Japão que estão fazendo um grande progresso em direção ao topo. O céu que cada jogador e torcedor vê é conectado em uma junção de cinco tons de azul”, detalhou a Adidas, fornecedora de materiais esportivos da seleção japonesa.

A camisa está sendo vendida no Japão por 15 400 ienes (cerca de 570 reais na cotação atual) na versão authentic, ou seja, com a mesma tecnologia do uniforme usado pelos atletas. O modelo réplica, mais simples, custa 9 889 ienes (por volta de 366 reais) e o infantil, 7 689 ienes (284 reais). A nova camisa da seleção japonesa ainda não tem previsão de chegada no mercado brasileiro.

A seleção japonesa estreará o uniforme neste mês, quando enfrentará o Quirguistão, em Bishkek, no dia 14, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A equipe também fará um amistoso contra a Venezuela, no dia 19, na cidade de Osaka, no Japão.