Seleção feminina leva dois gols nos acréscimos e se embola em Paris

Com dois gols sofridos nos acréscimos, a seleção brasileira feminina de futebol levou uma virada do Japão e perdeu por 2 x 1 neste domingo, 28, nos Jogos de Paris, vendo as chances de avançar na competição ficarem ainda mais emboladas.

Jheniffer marcou o único gol brasileiro, já no segundo tempo do jogo. Os gols do Japão vieram com Kumagai, de pênalti, aos 46 minutos, e Tanikawa selou a virada com um gol de cobertura aos 50.

Ao fim da segunda rodada do grupo C, Brasil e Japão estão empatados com três pontos, mas o Japão leva vantagem no critério de gols marcados. A Espanha, também com três pontos, joga neste domingo contra a Nigéria, às 16h, podendo abrir vantagem.

Brasil pega a Espanha na quarta-feira. Avançam para a próxima fase as duas primeiras seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas no geral.