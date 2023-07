Seleção feminina embarca para Copa do Mundo atrás da 1ª taça

Após vencer o Chile no último domingo (2), por 4 a 0, em Brasília, no último amistoso antes da Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina de futebol embarcou, nas primeiras horas desta segunda-feira (3), para a Austrália, que junto com a Nova Zelândia, vai sediar o torneio, entre 20 de julho e 20 de agosto. Em processo de renovação da equipe, o Brasil, em busca do inédito título, chega com 11 estreantes no torneio.

Em vôo fretado, a delegação do time chegará nesta terça-feira (3), mas antes fará uma parada no Taiti, para abastecimento do avião. A estratégia de uma aeronave exclusiva serve para diminuir os efeitos do fuso horário na preparação das jogadoras nos últimos dias antes da estreia.

“Estou feliz com a preparação. Temos uma longa viagem e precisamos nos adaptar o mais rapidamente possível ao jet leg (fuso horário). Temos alguns exames e outras coisas para fazer para estarmos preparadas para o fuso horário da Austrália”, afirmou a técnico Pia Sundhage ao GE, após o jogo contra o Chile.

Antes de encarar o Panamá, em Adelaide, no dia 24, pelo Grupo F, a seleção fará uma série de nove treinos em Gold Coast. No dia 18, a delegação segue para Brisbane, onde ficará na primeira fase do Mundial.

Além das panamenhas, a seleção vai enfrentar a França no dia 29 (em Brisbane) e a Jamaica no dia 2 de agosto (em Malbourne).

Na hora do embarque, as jogadoras puderam ler mensagens de combate ao machismo e ao preconceito às mulheres, escritas na parte de cima da fuselagem do avião. As mensagens, em inglês, diziam:

“Nenhuma mulher deveria ser forçada a cobrir sua cabeça.”

“Nenhuma mulher deveria ser morta por não cobrir sua cabeça.”

“Nenhum homem deveria ser enforcado por falar isso.”