Seleção de Portugal perde milhões de seguidores após afastamento de CR7

O perfil oficial da seleção portuguesa no Instagram perdeu 2,1 milhões de seguidores nas últimas 48 horas. A queda nas redes sociais ocorre como forma de protesto de torcedores insatisfeitos com os bastidores da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), especificamente pela permanência do técnico Jorge Jesus e o consequente afastamento do atacante Cristiano Ronaldo. Enquanto a página da equipe nacional registrou retração, o perfil pessoal do camisa 7 contabilizou um aumento de meio milhão de seguidores no mesmo período.

Com o movimento de boicote, a conta da seleção de Portugal, que registrava 24,9 milhões de seguidores até quarta-feira, 29, caiu para a marca de 22,8 milhões. A equipe portuguesa chegou a deter o posto de seleção mais seguida do mundo na plataforma até o início deste ano, mas havia sido ultrapassada meses antes da Copa do Mundo pelo Brasil, que soma atualmente 26,3 milhões de seguidores.

O desgaste que levou à ruptura atual teve início após a chegada de Jorge Jesus ao comando técnico. Segundo fontes próximas, a filosofia de trabalho do treinador — caracterizada por exigências táticas rígidas e um perfil centralizador — entrou em choque com a liderança de Cristiano Ronaldo. Divergências táticas e cobranças públicas feitas pelo comandante não teriam sido bem recebidas pelo jogador.

Para especialistas do mercado, o episódio demonstra o peso da imagem do atleta frente à própria instituição esportiva. Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore no Brasil, explica que o ato de deixar de seguir uma página exige uma forte indignação do usuário, por ser uma ação pouco intuitiva na rede social.

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“Ronaldo é um dos nomes mais fortes da Era Digital, e este episódio ilustra bem a sua força neste território. É uma marca global em ruptura com sua entidade nacional. Lembre-se que 2 milhões de seguidores seria o equivalente a 20% da população online ativa de Portugal — ou quase todo o impacto da Flashscore naquele país. Claro que é um unfollow global, mas a proporção com o potencial puramente local evidencia o quão impulsionadas por CR7 as redes portuguesas são”, analisa Vasconcellos, acrescentando que o tema dividiu opiniões em todas as faixas etárias em Lisboa.

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Diante da repercussão, a gestão de carreira do atleta dentro da entidade passa a exigir cautela. Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, avalia que os gestores da seleção portuguesa precisam dar atenção especial ao momento do jogador. “Cristiano tem uma força midiática gigante, acredito que o seu momento de carreira requer uma atenção especial dos gestores da seleção portuguesa, para que todos os passos sejam dados com muito alinhamento e que ele tenha uma vida longa ajudando o crescimento do futebol português, mesmo após o seu encerramento de carreira que se aproxima a cada dia que passa”, afirma Salviano.

O impasse transfere agora para a Federação Portuguesa de Futebol o desafio de administrar os efeitos da crise desportiva e conter o desgaste de sua imagem digital junto à torcida global nos próximos compromissos da equipe.