Seleção de natação chega ao País sem Cielo nesta terça

Por AE

Rio – A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou nota oficial nesta segunda-feira para informar que a seleção de natação do Brasil chegará ao País na tarde desta terça, depois de disputar o Mundial de Xangai, na China. A entidade, porém, informou que a delegação desembarcará no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), sem a presença de Cesar Cielo.

Medalha de ouro nas provas dos 50 metros borboleta e dos 50 metros livre em Xangai, o bicampeão mundial não poderá chegar junto com o resto dos integrantes da seleção porque terá de permanecer na cidade chinesa para solucionar problemas com documentos extraviados, segundo informou a CBDA. Além disso, o técnico de Cielo, Alberto Silva, seguirá junto com o atleta para resolver o mesmo problema, ainda de acordo com a entidade.

A CBDA prometeu divulgar a data e o horário do desembarque do campeão olímpico dos 50 metros livre assim que o nadador e seu treinador agendarem a data da viagem rumo ao Brasil.

Além de contar com os dois ouros de Cielo, o País subiu ao lugar mais alto do pódio em Xangai nos 50 metros peito, com Felipe França, e na prova dos 25 quilômetros da maratona aquática, com Ana Marcela Cunha.

Com as quatro medalhas de ouro, que foram as únicas obtidas em Xangai, o Brasil fechou o Mundial de Esportes Aquáticos na quarta colocação, a sua melhor na história da competição. Com 17 ouros e 32 medalhas ao total, os Estados Unidos ficaram em primeiro lugar no quadro geral e foram seguidos por China (15 ouros e 36 ao todo) e Rússia (oito de ouro e 18 ao total).