Seleção Brasileira sub-20 faz final de quadrangular contra Argentina

Depois de empatar em 0 a 0 com o Uruguai na noite desta quinta-feira, o Brasil se classificou para a final do quadrangular de seleções que se realiza em Resistencia, na Argentina. Na decisão, o adversário serão os anfitriões, que superaram o Chile.

João Felipe, capitão da equipe brasileira, se mostrou confiante para voltar para casa campeão.

‘Foi um jogo importante que resultou na classificação da equipe, no torneio. Conquistamos a vitória nas penalidades. Converti dois pênaltis e acertei as cobranças. Agora temos que pensar no jogo final de amanhã, contra a Argentina, e conquistar o título’, disse o volante do São Paulo.

Essa será a segunda final entre Brasil e Argentina em 2012. No início de junho, as equipes se decidiram o título do Torneio Oito Nações, realizado na África do Sul. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 0, com gol de João Felipe.

O palco do jogo deste sábado, às 20 horas (de Brasília), será o estádio Centenário, do Club Atletico Sarmiento, em Resistencia.