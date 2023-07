Seleção brasileira feminina já está na Austrália

Mais de 24h depois de sair do Brasil e com direito a parada obrigatória no Taiti (abastecimento do avião), a seleção brasileira feminina de futebol desembarcou, nesta terça-feira (4), à Austrália, que junto com a Nova Zelândia, irá receber a nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, com início marcado para o próximo dia 20. O Brasil estreia dia 24, contra o Panamá, em Adelaide.

A delegação, que viajou em voo fretado e chegou à cidade de Brisbane, traçou uma estratégia para minimizar os efeitos do fuso horário no desempenho das jogadoras.

Chegaram com estilo! Confira como foi o momento da chegada da #SeleçãoFeminina em solo australiano… Vamos nessa! 🇧🇷 #PelaPrimeiraEstrela 📹 CBF TV pic.twitter.com/6pa0nBPjl7 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 4, 2023

“Foi uma viagem cansativa. Mas tivemos todo suporte, com atividades no voo, para uma adaptação ao fuso. Nosso sentimento é de quem vai ter muito trabalho para chegar bem e firme no Mundial e, se Deus quiser, sair daqui com o título”, explicou a lateral Antônia, logo ao desembarcar em Brisbane, à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em Gold Coast, primeiro local onde ficará no país da Oceania, a equipe começará os treinos nesta quinta-feira (6), às 22h (horário de Brasília) e 11h na Austrália. Nesta terça e quarta (5), o elenco terá folga.

Depois do Panamá, ainda pelo Grupo F da Copa, o Brasil vai enfrentar a França, no dia 29 em Brisbane, e Jamaica, no dia 2 de agosto.