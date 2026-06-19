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Esporte

Seleção Brasileira Feminina de Vôlei segue invicta na VNL e terá adversários difíceis pela frente

Com a volta de Zé Roberto, o Brasil bateu a Bélgica por 3 sets a 2

Por Gabriel Bussolotti Silveira 19 jun 2026, 14h18
Seleção Brasileira de Vôlei Feminina atuando contra a França
Seleção Brasileira de Vôlei Feminina atuando contra a França (Caglar Oskay/NurPhoto/Getty Images)
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Seleção Brasileira Feminina de Vôlei segue invicta na VNL e terá adversários difíceis pela frente Priorize VEJA no Google

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, ao bater a Bélgica por 3 sets a 2 nesta quinta-feira, 18, segue invicta na Liga das Nações de Vôlei (VNL). O jogo ocorreu em Ancara, na Turquia, local onde a equipe do Brasil irá enfrentar outros dois adversários difíceis: a República Popular da China e a Alemanha.

A vitória da Seleção foi decidida no tie-break e teve parciais 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13. A partida foi marcada pelo bom desempenho de Júlia Bergmann, com 19 pontos, e pela volta à beira da quadra de José Roberto Guimarães. 

O técnico brasileiro havia sido suspenso do último jogo contra a França por ter feito um gesto de “banana” a Marcelo Abbondanza, técnico da seleção búlgara. Ele cumpriu a suspensão por “conduta antidesportiva” imposta pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) e retornou para conquistar a sexta vitória consecutiva do Brasil – quatro na primeira etapa, em Brasília e duas nesta semana em Ancara, até então.

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O Brasil lidera a competição com 16 pontos, seguido pelo Japão, Itália, Estados Unidos e Polônia.

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Como funciona a VNL?

A VNL é um torneio de 18 seleções que ocorre entre os dias 3 de junho e 26 de julho. A primeira fase é de pontos corridos e dura três semanas, cada uma em sedes diferentes. As equipes disputam 12 jogos e os sete melhores se classificam – além da República Popular da China, que já tem sua vaga garantida por ser sede da última fase do torneio. A etapa final é um mata-mata e está programada para começar no dia 22 de Julho, em Macau.

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Próximos compromissos

O Brasil volta à quadra contra a República Popular da China, no sábado, 20, às 10h (horário de Brasília). O jogo contra a Alemanha será no domingo, 21, no mesmo horário, dando fim a segunda semana de competição disputada na Turquia. O próximo país a sediar o torneio será o Japão.

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