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Esporte

Seleção brasileira de vôlei masculino não se classifica à fase final da VNL após 35 anos

Eliminação precoce coroa crise vivida pelo Brasil há algum tempo

Por Gabriel Bussolotti Silveira 20 jul 2026, 13h35 | Atualizado em 20 jul 2026, 13h48
Jogadores do Brasil após jogo contra China no Mundial de 1025, nas Filipinas
Jogadores do Brasil após jogo contra China no Mundial de 1025, nas Filipinas (Mark Fredesjed Cristino/Getty Images)
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A seleção brasileira de vôlei masculino não se classificou à fase final da Liga das Nações de Voleibol (VNL) após 35 anos. A eliminação precoce no campeonato foi confirmada antes do Brasil jogar seu último jogo da etapa classificatória, contra a China, neste domingo, 19.

Últimos jogos da fase inicial

Apesar da má fase, o Brasil chegou a última etapa da fase inicial da VNL ainda com chances de classificação. No primeiro jogo, a seleção bateu a França por 3 sets a 0 e subiu uma colocação, indo para o oitavo lugar. Ainda assim, essa posição não era o bastante para alcançar à fase final.

Apesar do cenário desfavorável, o Brasil chegou para o segundo jogo ainda com chances de classificação. A equipe precisava não somente ganhar seus jogos, como também torcer para o tropeço dos concorrentes. A tabela da seleção, porém, era difícil e a dos outros países, mais acessível. 

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O time comandado por Bernardinho perdeu para a terceira colocada Polônia por 3 sets a 0. Enquanto isso, os concorrentes diretos ganharam, o que levou à eliminação antes mesmo do Brasil disputar o último jogo. 

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O fracasso: coroamento de uma crise

Esta foi a primeira vez em 35 anos – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que a equipe não chega na fase eliminatória. O último fracasso aconteceu em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.

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Porém, a má fase não é de hoje: a equipe masculina de vôlei coleciona resultados ruins há alguns anos. Em 2021, no Japão, a seleção ficou fora do pódio, algo que não acontecia há 21 anos; no Campeonato Sul-americano de 2023, foi a primeira vez desde 1964 que o Brasil terminou sem ouro; já nas olimpíadas de Paris, em 2024, o desempenho foi pior ainda: o time caiu nas quartas de final e terminou a competição na oitava colocação; por fim, em 2025, a seleção foi eliminada de forma inédita na primeira fase do Mundial, nas Filipinas.

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