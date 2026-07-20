Seleção brasileira de vôlei masculino não se classifica à fase final da VNL após 35 anos

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A seleção brasileira de vôlei masculino sofre uma eliminação histórica na Liga das Nações, a primeira em 35 anos. A queda precoce, confirmada antes mesmo do último jogo, coroa uma série de resultados ruins e aprofunda a crise da equipe comandada por Bernardinho. Entenda os detalhes dessa fase inédita.

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A seleção brasileira de vôlei masculino não se classificou à fase final da Liga das Nações de Voleibol (VNL) após 35 anos. A eliminação precoce no campeonato foi confirmada antes do Brasil jogar seu último jogo da etapa classificatória, contra a China, neste domingo, 19.

Últimos jogos da fase inicial

Apesar da má fase, o Brasil chegou a última etapa da fase inicial da VNL ainda com chances de classificação. No primeiro jogo, a seleção bateu a França por 3 sets a 0 e subiu uma colocação, indo para o oitavo lugar. Ainda assim, essa posição não era o bastante para alcançar à fase final.

Apesar do cenário desfavorável, o Brasil chegou para o segundo jogo ainda com chances de classificação. A equipe precisava não somente ganhar seus jogos, como também torcer para o tropeço dos concorrentes. A tabela da seleção, porém, era difícil e a dos outros países, mais acessível.

O time comandado por Bernardinho perdeu para a terceira colocada Polônia por 3 sets a 0. Enquanto isso, os concorrentes diretos ganharam, o que levou à eliminação antes mesmo do Brasil disputar o último jogo.

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O fracasso: coroamento de uma crise

Esta foi a primeira vez em 35 anos – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que a equipe não chega na fase eliminatória. O último fracasso aconteceu em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.

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Porém, a má fase não é de hoje: a equipe masculina de vôlei coleciona resultados ruins há alguns anos. Em 2021, no Japão, a seleção ficou fora do pódio, algo que não acontecia há 21 anos; no Campeonato Sul-americano de 2023, foi a primeira vez desde 1964 que o Brasil terminou sem ouro; já nas olimpíadas de Paris, em 2024, o desempenho foi pior ainda: o time caiu nas quartas de final e terminou a competição na oitava colocação; por fim, em 2025, a seleção foi eliminada de forma inédita na primeira fase do Mundial, nas Filipinas.