Seleção brasileira de vôlei masculina enfrenta a França e ainda não está classificada para a fase final da VNL

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A seleção brasileira de vôlei masculino enfrenta a França em jogo crucial pela Liga das Nações, correndo o risco de não se classificar para as eliminatórias pela 1ª vez em 35 anos. Atualmente em 9º lugar, a equipe de Bernardinho tem uma tabela difícil e busca reverter o cenário. Entenda os desafios e o que precisa para avançar.

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O Brasil enfrenta a França nesta quarta-feira, 15, na última semana da fase inicial da Liga das Nações masculina de vôlei, e corre o risco de não se classificar para a etapa eliminatória do torneio. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília) e será decisiva para o futuro da equipe no campeonato.

Atualmente, a seleção está em nono lugar na tabela e, consequentemente, fora da zona de classificação – apenas os sete primeiros avançam. O time comandado por Bernardinho está com 13 pontos atrás da Bulgária e da Turquia, respectivamente, em oitavo e sétimo lugar, ambas com 14 pontos.

Apesar da diferença parecer pequena, a tabela do Brasil é difícil e a dos seus concorrentes diretos é mais acessível. Além da França (12º), a seleção enfrentará os Estados Unidos (1º), nesta quinta-feira, 15, a Polônia (4º) nesta sexta-feira, 16, e a China (18º), neste domingo, 19. Dentre esses confrontos, os mais acessíveis serão contra a França que, apesar da campanha irregular, tem uma equipe forte, e a China.

A Turquia, por outro lado, enfrentará a Sérvia (10º), Ucrânia (6º), Eslovênia (2º) e Irã (15º). A Bulgária terá os mesmos confrontos do Brasil, mas em ordem diferente.

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Como funciona a VNL?

A VNL é um torneio de 18 seleções. A primeira fase é de pontos corridos e durou três semanas, cada uma em sedes diferentes. As equipes disputaram 12 jogos e os sete melhores se classificaram – além da China, que já tinha sua vaga garantida por ser sede da última fase do torneio. A etapa final é um mata-mata e ocorrerá a partir do dia 29 de julho.

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Caso o Brasil não se classifique, será a primeira vez em 35 anos – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que a equipe não chega na fase eliminatória. O último fracasso aconteceu em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.