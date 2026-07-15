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Esporte

Seleção brasileira de vôlei masculina enfrenta a França e ainda não está classificada para a fase final da VNL

O Brasil pode fica fora da etapa eliminatória pela primeira vez em 35 anos

Por Gabriel Bussolotti Silveira 15 jul 2026, 13h05
Darlan atuando pela seleção brasileira
Darlan atuando pela seleção brasileira (Marcin Golba/NurPhoto/Getty Images)
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Seleção brasileira de vôlei masculina enfrenta a França e ainda não está classificada para a fase final da VNL Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil enfrenta a França nesta quarta-feira, 15, na última semana da fase inicial da Liga das Nações masculina de vôlei, e corre o risco de não se classificar para a etapa eliminatória do torneio. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília) e será decisiva para o futuro da equipe no campeonato.

Atualmente, a seleção está em nono lugar na tabela e, consequentemente, fora da zona de classificação – apenas os sete primeiros avançam. O time comandado por Bernardinho está com 13 pontos atrás da Bulgária e da Turquia, respectivamente, em oitavo e sétimo lugar, ambas com 14 pontos.

Apesar da diferença parecer pequena, a tabela do Brasil é difícil e a dos seus concorrentes diretos é mais acessível. Além da França (12º), a seleção enfrentará os Estados Unidos (1º), nesta quinta-feira, 15, a Polônia (4º) nesta sexta-feira, 16, e a China (18º), neste domingo, 19. Dentre esses confrontos, os mais acessíveis serão contra a França que, apesar da campanha irregular, tem uma equipe forte, e a China.

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A Turquia, por outro lado, enfrentará a Sérvia (10º), Ucrânia (6º), Eslovênia (2º) e Irã (15º). A Bulgária terá os mesmos confrontos do Brasil, mas em ordem diferente.

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Como funciona a VNL?

A VNL é um torneio de 18 seleções. A primeira fase é de pontos corridos e durou três semanas, cada uma em sedes diferentes. As equipes disputaram 12 jogos e os sete melhores se classificaram – além da China, que já tinha sua vaga garantida por ser sede da última fase do torneio. A etapa final é um mata-mata e ocorrerá a partir do dia 29 de julho.

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Caso o Brasil não se classifique, será a primeira vez em 35 anos – seja na antiga Liga Mundial ou na Liga das Nações (nome dado em 2018) – que a equipe não chega na fase eliminatória. O último fracasso aconteceu em 1991, quando a seleção ficou em quinto lugar e se classificavam apenas quatro países.

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