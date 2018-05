Seleção argentina visitará papa Francisco antes da Copa

O papa Francisco se encontrará com a seleção da Argentina, seu país natal, no Vaticano, antes do embarque da equipe comandada por Jorge Sampaoli para a Copa do Mundo 2018, na Rússia.

O assessor do Vaticano Greg Burke confirmou que a visita está prevista para ser realizada durante uma das audiências públicas do pontífice, que acontece sempre às quartas-feiras, mas que os detalhes do encontro ainda serão confirmados.

A informação foi antecipada pelo próprio papa Francisco, em declarações à emissora argentina Canal 13. Torcedor fervoroso do San Lorenzo, o papa argentino é grande fã de futebol e já recebeu a seleção argentina, em agosto de 2013, antes de um amistoso contra a Itália, em Roma.

O Mundial na Rússia será disputado de 14 de junho a 15 de julho e a Argentina tem um amistoso em 29 de maio, contra o Haiti, em La Bombonera. Desta forma, é provável que esta visita ao líder da Igreja Católica aconteça logo em seguida.