Segundo tempo da derrota faz técnico dinamarquês ficar orgulhoso

Depois de surpreender ao derrotar a favorita Holanda na estreia da Eurocopa, a Dinamarca viveu seu primeiro revés nesta quarta-feira, diante de Portugal, mas deixou seu técnico orgulhoso.

‘Estou orgulhoso pela forma como jogamos e como lutamos, principalmente durante o segundo tempo’, disse Morten Olsen, que viu seus jogadores terem maior posse de bola e dominarem as ações de jogo na etapa final.

Após sair perdendo por 2 a 0, a Dinamarca alcançou o empate aos 35 minutos do segundo tempo, com Bendtner, mas foi derrotada aos 42, com um gol do português Varela. ‘É uma sensação horrível perder o jogo no fim, principalmente como foi a nossa recuperação’, completou o comandante.

Com três pontos no Grupo B da Eurocopa, a Dinamarca decide seu futuro na competição no domingo, quando enfrenta a líder Alemanha mais uma vez em Lviv, na Ucrânia.