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Esporte

Segundo casas de apostas, o Brasil é favorito contra o Haiti?

A seleção enfrentará o país da América Central nesta sexta-feira, 19

Por Gabriel Bussolotti Silveira 19 jun 2026, 13h03 | Atualizado em 19 jun 2026, 19h53
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: Vinicius Junior of Brazil celebrates after scoring their side's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Sport News/Quality Sport Images/Getty Images)
Vinícius Júnior comemorando o gol contra o Marrocos (Sport News/Quality Sport Images/Getty Images)
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Segundo casas de apostas, o Brasil é favorito contra o Haiti? Priorize VEJA no Google

O Brasil enfrentará o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e a Amarelinha é amplamente favorita segundo casas de apostas. A partida, válida pelo grupo C, ocorrerá às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e ambas as equipes vão em busca de sua primeira vitória na competição.

A primeira rodada

O Brasil teve um início decepcionante no maior torneio de seleções do mundo. O empate por 1 a 1 contra o Marrocos no último sábado, 19, foi marcado por um mau desempenho da nossa seleção. Os marroquinos saíram na frente, mas Vinícius Júnior igualou o placar após belo lance. O segundo tempo teve menos chances e nenhuma das equipes conseguiu marcar mais gols.

Siga

O Haiti, apesar da derrota para a Escócia, surpreendeu positivamente. Sua última participação em Copa do Mundo ocorreu em 1974, mas a seleção haitiana protagonizou um jogo disputado contra a tradicional equipe europeia. O placar final terminou 1 a 0 para a Escócia, gol marcado por John McGinn aos 28 minutos do primeiro tempo.

Retrospecto

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Brasil e Haiti se enfrentaram somente três vezes na história e os brasileiros sempre saíram vencedores. O primeiro jogo das seleções foi um amistoso que ocorreu em 1974, no qual o Brasil ganhou de 4 a 0. O segundo confronto foi o emblemático “Jogo da Paz”, que tinha o objetivo de iniciar a campanha de desarmamento no Haiti – o placar foi de 6 a 0 para a seleção brasileira. A última partida entre os dois países foi na Copa América e o Brasil superou o país da América Central por 7 a 1.

Quem é o favorito?

Apesar do início pouco empolgante do Brasil e inusitado do Haiti, a Amarelinha ainda é amplamente favorita, segundo alguns sites de apostas como 7K, Betano, KTO, Bet365, SUPERBET e SportingBet.

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Odds

7K: Brasil 1.10 | Empate 9.70 | Haiti 21.00

Betano: Brasil 1.13 | Empate 9.75 | Haiti 26.00

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KTO: Brasil 1.11 | Empate 10.50 | Haiti 17.00

Bet365: Brasil 1.10 | Empate 11.00 | Haiti 21.00

SUPERBET: Brasil 1.11 | Empate 10.00 | Haiti 20.00

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SportingBet: Brasil 1.12 | Empate 11.00 | Haiti 17.50

Brazino777: Brasil 1.13 | Empate 11.00 | Haiti 24.50

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