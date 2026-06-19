Segundo casas de apostas, o Brasil é favorito contra o Haiti?

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Brasil e Haiti se enfrentam nesta sexta (19) pela 2ª rodada da Copa do Mundo 2026, ambos buscando a 1ª vitória. Após empate com Marrocos, a Amarelinha é ampla favorita. O Haiti, apesar da derrota para a Escócia, surpreendeu. O retrospecto histórico é totalmente favorável ao Brasil. Veja as odds!

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O Brasil enfrentará o Haiti nesta sexta-feira, 19, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e a Amarelinha é amplamente favorita segundo casas de apostas. A partida, válida pelo grupo C, ocorrerá às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e ambas as equipes vão em busca de sua primeira vitória na competição.

A primeira rodada

O Brasil teve um início decepcionante no maior torneio de seleções do mundo. O empate por 1 a 1 contra o Marrocos no último sábado, 19, foi marcado por um mau desempenho da nossa seleção. Os marroquinos saíram na frente, mas Vinícius Júnior igualou o placar após belo lance. O segundo tempo teve menos chances e nenhuma das equipes conseguiu marcar mais gols.

O Haiti, apesar da derrota para a Escócia, surpreendeu positivamente. Sua última participação em Copa do Mundo ocorreu em 1974, mas a seleção haitiana protagonizou um jogo disputado contra a tradicional equipe europeia. O placar final terminou 1 a 0 para a Escócia, gol marcado por John McGinn aos 28 minutos do primeiro tempo.

Retrospecto

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Brasil e Haiti se enfrentaram somente três vezes na história e os brasileiros sempre saíram vencedores. O primeiro jogo das seleções foi um amistoso que ocorreu em 1974, no qual o Brasil ganhou de 4 a 0. O segundo confronto foi o emblemático “Jogo da Paz”, que tinha o objetivo de iniciar a campanha de desarmamento no Haiti – o placar foi de 6 a 0 para a seleção brasileira. A última partida entre os dois países foi na Copa América e o Brasil superou o país da América Central por 7 a 1.

Quem é o favorito?

Apesar do início pouco empolgante do Brasil e inusitado do Haiti, a Amarelinha ainda é amplamente favorita, segundo alguns sites de apostas como 7K, Betano, KTO, Bet365, SUPERBET e SportingBet.

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Odds

7K: Brasil 1.10 | Empate 9.70 | Haiti 21.00

Betano: Brasil 1.13 | Empate 9.75 | Haiti 26.00

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KTO: Brasil 1.11 | Empate 10.50 | Haiti 17.00

Bet365: Brasil 1.10 | Empate 11.00 | Haiti 21.00

SUPERBET: Brasil 1.11 | Empate 10.00 | Haiti 20.00

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SportingBet: Brasil 1.12 | Empate 11.00 | Haiti 17.50

Brazino777: Brasil 1.13 | Empate 11.00 | Haiti 24.50