Segunda rodada da Série D terá estreia de nove equipes

Depois de quase um mês parada por disputas judiciais, a Série D do Campeonato Brasileiro chega à segunda rodada. Entre sábado e segunda, 14 partidas serão realizadas e a bola rolará pela primeira vez para nove clubes.

Baraúnas-RN, no grupo A3, Itabaiana-SE, no A4, Cene-MS e Crac-GO, no A5, Nacional-MG, Volta Redonda-RJ e Aracruz-ES, no A6, Concórdia-SC, no A7, e Mirassol-SP, no A8, são as equipe que estréiam.

Os potiguares encaram o Horizonte-CE, líder do grupo, às 16 horas (de Brasília), no Ceará, enquanto os sergipanos pegam o Sousa-PB, fora de casa. No mesmo horário, o Cene-MS vai à Goiás, para enfrentar o Ceilândia-GO, e o Crac-GO recebe o Aparecidense-GO.

Nacional-MG e Aracruz-ES fazem duelo de estreantes em terras mineiras, na noite de segunda-feira. Já o Volta Redonda-RJ tem confronto carioca com o Friburguense-RJ, na região serrana do estado, no domingo, às 15 horas (de Brasília). No Rio Grande do Sul, o Cerâmica é o adversário da primeira partida do Concórdia, às 17 horas, no domingo.

O Mirassol, único paulista que ainda não havia estreado, vai ao Paraná para enfrentar o Arapongas, no domingo, às 15h30.

Nos grupos A1 e A2, Santos-AP e Náutico-RR tiveram seus jogos adiados e só jogam na terceira rodada da Série D.

Confira todos os confrontos da segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro:

Sábado – 30/07

19h00 Marília x Mogi Mirim

Domingo – 01/07

15h00 Friburguense-RJ x Volta Redonda-RJ

15h30 Arapongas-PR x Mirassol-SP

15h30 Juventude-RS x Brasil de Pelotas-RS

16h00 Remo-PA x Penarol-AM

16h00 Horizonte-CE x Baraúnas-RN

16h00 Vitória da Conquista-BA x Feirense-BA

16h00 Sousa-PB x Itabaiana-SE

16h00 Ceilândia-GO x Cene-MS

16h00 Crac-Go x Aparecidense-GO

17h00 Cerâmica-RS x Concórdia-SC

17h00 Sampaio Corrêa-MA x Comercial-PI

Segunda – 02/07

20h00 Nacional-MG x Aracruz-ES

20h00 Petrolina-PE x Ypiranga-PE