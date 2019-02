Sede de Wimbledon quebra tradição e abre espaço para as cores

(Corrige título)

Santiago Aparicio.

Londres, 28 jul (EFE).- Os Jogos Olímpicos de Londres enterraram provisoriamente a norma inflexível de uso de roupas brancas pelos atletas no All England Club que, ano após ano, transformou o torneio de tênis de Wimbledon em um evento peculiar, atrelado à tradição e a uma reputação construída com o passar do tempo.

O clube de Londres cedeu suas instalações aos Jogos, que alteraram o aspecto do local de maneira significativa, deixando de lado o caráter conservador para se abrir para o colorido da Olimpíada.

Em apenas três semanas, o aspecto monocromático das paredes foi transformado. Os fundos e laterais de cor verde foram substituídos pelo rosa que identifica Londres-2012, presente por todos os lados.

Os atletas são os que mais contribuem para mudar a história. O branco obrigatório para os jogadores que entram em quadra foi deixado de lado. Os tenistas estão livres para se vestir de acordo com suas preferências, sejam elas cores que identifiquem um país, ou desenhos desenvolvidos pelos fornecedores.

‘É algo interessante. Tinha muita vontade de ver como a cor afetaria a tradição de Wimbledon. Mas o fundo rosado na quadra fica bem. Não há muitas mudanças, Wimbledon continuará sendo Wimbledon, e isso são os Jogos Olímpicos’, destacou o sérvio Novak Djokovic, o número dois do mundo.

A americana Serena Williams, habituada a monopolizar a atenção tanto por suas roupas extravagantes quanto por seus resultados em quadra, se mostrou favorável à nova imagem.

‘Vai ser diferente, mas temos que estar abertos às mudanças e nos darmos conta que se trata dos Jogos Olímpicos. Se todos entrarem nesse estado de espírito, acho que vai ser diferente’, comentou Serena.

‘É um pouco estranho’, disse o espanhol Fernando Verdasco. ‘Estamos acostumados a vê-lo de uma maneira e agora tudo mudou. É cor de rosa. Mas acho que será lindo e diferente. E o mais importante é o lugar, que é incrível’, completou.

Ex-número 1 do mundo e uma das candidatas ao título, a dinamarquesa Caroline Wozniacki decidiu se vestir com as cores da bandeira de seu país.

‘Vou de vermelho com um pouco de branco, que representa a bandeira dinamarquesa’, afirmou a musa, que considerou que a cor rosa do logotipo dos Jogos ‘é um pouco estanha sobre a grama, mas é linda’.

‘Agora que podemos usar cores nos Jogos Olímpicos, por que não quebrar as regras?’, questionou Wozniacki. EFE