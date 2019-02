Sebastian Coe visita o Rio para conhecer instalações das Olimpíadas

Presidente do Comitê Organizados dos Jogos Olímpicos de Londres, o ex-atleta Sebastian Coe visitou o Rio de Janeiro para conhecer algumas das instalações que serão utilizadas em 2016. O dirigente pareceu gostar da infraestrutura que encontrou no Brasil e acalmou aqueles que mostraram preocupação com os últimos preparativos para a realização do torneio em seu país.

Campeão dos 1500m nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, e nos Jogos de Los Angeles, em 1984, o inglês foi acompanhado pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Nuzman, e conversou com alguns atletas que treinavam no complexo esportivo Maria Lenk. O político trocou apertos de mãos com os brasileiros e distribuiu sorrisos ao ser apresentado aos presentes.

Além disso, Coe também passeou pela favela da Rocinha e conheceu alguns programas esportivos realizados nas regiões carentes de recursos financeiros.

A intenção dos governos do Brasil e da Inglaterra é realizar uma parceira que integre os esforços para que os Jogos Olímpicos tenham toda a estrutura pronta na data estipulada, evitando qualquer atraso ou complicação na disputa das modalidades. As Olimpíadas de Londres terão início no dia 27 de julho e algumas questões referentes ao modo como os aeroportos receberão os turistas geram certa apreensão nos ingleses.