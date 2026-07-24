🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

‘Se vocês se comportarem mal e perseguirem minha família, vou embora’, diz Klopp

Em seu primeiro pronunciamento como técnico da seleção alemã, ele disse que não assumiu cargo para enriquecer com rescisões ou tolerar desrespeito

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 14h00
Homem de meia-idade, cabelo castanho e barba grisalha, sorri levemente para a câmera, usando uma camiseta preta. Ele está sentado em uma coletiva de imprensa, com um microfone à esquerda e um fundo com logotipos de patrocinadores desfocados
Klopp, na apresentação como técnico da Alemanha: 'Vamos jogar com pontas' - (Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Se vocês se comportarem mal e perseguirem minha família, vou embora’, diz Klopp Priorizar nos meus resultados Google

Jürgen Klopp não assumiu a seleção alemã para fazer política, enriquecer com rescisões ou tolerar desrespeito. Em sua primeira entrevista coletiva como comandante da equipe nacional, o treinador foi direto ao ponto: deixará o cargo imediatamente, sem cobrar um centavo de multa, se a federação ou a torcida não o quiserem mais. Contudo, traçou um limite inegociável, avisando que abandonará o projeto caso a mídia ultrapasse as barreiras do campo e perturbe sua família. Com esse choque de realidade, o ex-técnico do Liverpool iniciou oficialmente sua missão de resgatar o orgulho do futebol alemão, prometendo táticas claras e o sonho de reconquistar o mundo na Copa de 2030.

O tom da apresentação no DFB Campus evidenciou a postura firme do treinador em relação à sua permanência. Klopp recusou a ideia de uma eventual indenização em caso de demissão, afirmando que sairá no dia em que a DFB assim desejar. O alerta mais contundente, no entanto, foi direcionado à imprensa, criticando o tratamento dado a antecessores como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, da Inglaterra, em situações de pressão. “No dia em que vocês não quiserem mais, digam e eu vou embora sem indenização. Se amanhã disserem ‘ele é uma m…’, eu vou embora”, garantiu. E foi além, estabelecendo a linha de respeito que não pode ser cruzada: “Se vocês se comportarem mal e não deixarem a minha família em paz, eu vou embora, para deixar claro”.

Para o alemão, o cargo não é um trampolim, mas o destino final de sua trajetória à beira do campo. “Jürgen Klopp não tem uma carreira depois da seleção nacional. Portanto, não é como se fosse apenas mais um passo; este é idealmente o ápice da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional”, decretou. Desportivamente, o comandante quer uma equipe intensa, pautada na contra-pressão, e já adiantou mudanças estruturais. Ele destacou que a equipe jogará com uma linha de quatro defensores — lição retirada das seleções mais vitoriosas da última Copa — e usará os pontas como os novos “camisas 10”. “Vamos jogar com pontas porque estou convencido de que (…) os armadores da atualidade estão nas pontas”, explicou.

Fora das quatro linhas, Klopp montou uma comissão técnica de absoluta confiança e com caráter inovador. Além dos auxiliares Pepijn Lijnders, Peter Krawietz e Sven Bender, o novo técnico trouxe uma novidade administrativa para a estrutura da federação. Seu empresário de longa data, Mark Kosicke, assume o cargo inédito de “Co-treinador para Estratégia, Desenvolvimento e Inovação”. A ideia é que a comissão técnica não ajude apenas o time a jogar melhor de imediato, mas auxilie a mudar outras coisas nos bastidores, permitindo que o grupo tenha força para “virar cada pedra” em busca da evolução constante do departamento de futebol.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar do enorme entusiasmo com a oportunidade, Klopp pediu uma expectativa realista aos torcedores e jornalistas, reconhecendo que a Alemanha, hoje, pode não ter a mesma quantidade de craques de velocidade individual como Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, grandes nomes da França. Ainda assim, o comandante valorizou a forte base de talentos do país, recordando os garotos que foram campeões mundiais e europeus sub-17 em 2023, e se permitiu vislumbrar o objetivo máximo da nova jornada. “Se eu fechar os olhos por alguns segundos e imaginar que a Alemanha será campeã mundial de novo daqui a quatro anos (…) isso soa muito bem. (…) imaginem como seria no dia seguinte… essa é a missão que temos”, concluiu o novo técnico.

Publicidade
TAGS:
Esporte
Futebol
Futebol Alemão
Jürgen Klopp
Seleção de Futebol da Alemanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).