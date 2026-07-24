‘Se vocês se comportarem mal e perseguirem minha família, vou embora’, diz Klopp

Jürgen Klopp não assumiu a seleção alemã para fazer política, enriquecer com rescisões ou tolerar desrespeito. Em sua primeira entrevista coletiva como comandante da equipe nacional, o treinador foi direto ao ponto: deixará o cargo imediatamente, sem cobrar um centavo de multa, se a federação ou a torcida não o quiserem mais. Contudo, traçou um limite inegociável, avisando que abandonará o projeto caso a mídia ultrapasse as barreiras do campo e perturbe sua família. Com esse choque de realidade, o ex-técnico do Liverpool iniciou oficialmente sua missão de resgatar o orgulho do futebol alemão, prometendo táticas claras e o sonho de reconquistar o mundo na Copa de 2030.

O tom da apresentação no DFB Campus evidenciou a postura firme do treinador em relação à sua permanência. Klopp recusou a ideia de uma eventual indenização em caso de demissão, afirmando que sairá no dia em que a DFB assim desejar. O alerta mais contundente, no entanto, foi direcionado à imprensa, criticando o tratamento dado a antecessores como Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, da Inglaterra, em situações de pressão. “No dia em que vocês não quiserem mais, digam e eu vou embora sem indenização. Se amanhã disserem ‘ele é uma m…’, eu vou embora”, garantiu. E foi além, estabelecendo a linha de respeito que não pode ser cruzada: “Se vocês se comportarem mal e não deixarem a minha família em paz, eu vou embora, para deixar claro”.

Para o alemão, o cargo não é um trampolim, mas o destino final de sua trajetória à beira do campo. “Jürgen Klopp não tem uma carreira depois da seleção nacional. Portanto, não é como se fosse apenas mais um passo; este é idealmente o ápice da minha carreira, da minha vida, da minha vida profissional”, decretou. Desportivamente, o comandante quer uma equipe intensa, pautada na contra-pressão, e já adiantou mudanças estruturais. Ele destacou que a equipe jogará com uma linha de quatro defensores — lição retirada das seleções mais vitoriosas da última Copa — e usará os pontas como os novos “camisas 10”. “Vamos jogar com pontas porque estou convencido de que (…) os armadores da atualidade estão nas pontas”, explicou.

Fora das quatro linhas, Klopp montou uma comissão técnica de absoluta confiança e com caráter inovador. Além dos auxiliares Pepijn Lijnders, Peter Krawietz e Sven Bender, o novo técnico trouxe uma novidade administrativa para a estrutura da federação. Seu empresário de longa data, Mark Kosicke, assume o cargo inédito de “Co-treinador para Estratégia, Desenvolvimento e Inovação”. A ideia é que a comissão técnica não ajude apenas o time a jogar melhor de imediato, mas auxilie a mudar outras coisas nos bastidores, permitindo que o grupo tenha força para “virar cada pedra” em busca da evolução constante do departamento de futebol.

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Apesar do enorme entusiasmo com a oportunidade, Klopp pediu uma expectativa realista aos torcedores e jornalistas, reconhecendo que a Alemanha, hoje, pode não ter a mesma quantidade de craques de velocidade individual como Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, grandes nomes da França. Ainda assim, o comandante valorizou a forte base de talentos do país, recordando os garotos que foram campeões mundiais e europeus sub-17 em 2023, e se permitiu vislumbrar o objetivo máximo da nova jornada. “Se eu fechar os olhos por alguns segundos e imaginar que a Alemanha será campeã mundial de novo daqui a quatro anos (…) isso soa muito bem. (…) imaginem como seria no dia seguinte… essa é a missão que temos”, concluiu o novo técnico.