‘Se eu tivesse os braços, conquistaria o mundo’, desabafa Lais Souza

A história de Lais Souza sempre foi marcada por superação. Nascida em Ribeirão Preto (SP), começou na ginástica ainda criança e, aos 12 anos, já defendia a seleção brasileira. Participou de três Olimpíadas e de importantes competições internacionais, mesmo após enfrentar inúmeras lesões e passar por 17 cirurgias ao longo da carreira. Em 2014, quando se preparava para disputar os Jogos de Inverno no esqui aéreo, um grave acidente mudou completamente sua vida. Desde então, Lais transformou sua trajetória em inspiração, compartilhando em palestras reflexões sobre resiliência, fé e recomeços. Nos últimos tempos, a atleta voltou a falar de esperança ao se encontrar com a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, que estuda a polilaminina e seus possíveis efeitos na regeneração da medula. Em conversa com a coluna GENTE, para a ex-atleta, cada descoberta científica reacende a esperança de que um dia mais pessoas possam conquistar movimentos.

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Nos últimos tempos você teve contato com pesquisas envolvendo a polilaminina. O que mais chamou sua atenção? Já tinha conhecido algumas pesquisas. Tudo que acaba acontecendo no mundo chega até a mim, uma pessoa indica, algum médico que teve acesso me conta, são descobertas que acontecem ao redor, mas para que realmente ela se calcifique e a gente possa sair testando, precisa de muitos anos. Vejo essas pesquisas como uma possibilidade, mas no futuro.

Como foi o encontro com Tatiana Coelho de Sampaio? Tive o interesse de ir numa palestra da Tatiana para entender melhor o que era aquela pesquisa, por ser no Brasil, estar tão perto e ela falando sobre um tema que me interessa 100%. A gente conversou se ela consegue enxergar quanto tempo isso vai levar, se a gente vai ser contemplado, as pessoas que têm traumas parecidos como o meu, já de muitos e muitos anos com fibrose. E ela foi explicando que sim, que em algum momento vão ser testados, mas que agora é um estudo e quem está participando são pessoas que acabaram de ter o trauma.

Qual seu sentimento quanto a essas novas pesquisas que abrem possibilidades? É um assunto que mexe comigo, me deixa ansiosa. Quero que aconteça logo. Mas, no meio disso tudo, tenho que encontrar calma, porque não funciona da noite para o dia. É uma sementinha que ainda vai desabrochar na Terra, se Deus quiser.

Durante o evento, muita gente se emocionou ao te ver de pé. Como foi viver aquele momento? Foi diferente porque eu já venho fazendo esse exercício há dez anos, talvez mais. Mas ficar em pé ali, como as pessoas só veem na internet, ou, às vezes, nem dá muita moral, ver ali no palco foi diferente para elas. Foi chocante ver todo mundo surpreso por isso.

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O que passou pela sua cabeça? Olha, fico tentando sempre olhar para um lado bastante positivo das coisas. Saiu muita fake news, pessoas acham que eu já fiz a aplicação. Só estava querendo saber mais sobre aquela pesquisa e fui em busca dela. Penso que estou nessa corrida e lá no fim vou estar de pé ou, no mínimo, que seja um movimento de braço para me movimentar. Hoje, nem ligaria se não ganhasse movimento de perna. Mas se tivesse os braços, nossa, mudaria demais. Eu ia conquistar o mundo. Você estuda e acompanha as pesquisas de regeneração da medula? Sim, tive a oportunidade de participar de um estudo de células-tronco logo depois do meu acidente. Aconteceu lá em Miami. Existe um instituto chamado Miami Project que traz diversos estudos para esse mundo do lesado medular. Lá, logo que sofri o acidente, tinha mais esperança. Hoje, estou com mais consciência. Mais pé no chão. A gente precisa de pessoas que queiram colocar dinheiro em pesquisa.

Como é a sua rotina hoje? Hoje o meu dia a dia é basicamente cuidar do meu corpo nos treinamentos ou fisioterapia. O principal é o ganho de massa muscular, massa magra na área de glúteo por estar sentada tantas horas, e coxa pra circulação. Eu fico bastante em pé. Ao longo do dia, cuido dos meus cuidadores. Parece estranho, mas a gente se cuida de uma certa forma, com todo respeito. Também tenho o meu trabalho. As minhas palestras, estudo também e por aí vai.

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O que te motiva a continuar criando novos planos e sonhos? Estou tendo que pensar naquele dia após dia, sabe? Acordou, aí tenho que saber se algum cuidador conseguiu chegar para cuidar de mim e, a partir do momento que consigo sair da cama, é que as coisas começam. Hoje, os meus sonhos giram em torno de uma equipe de várias pessoas. A partir do momento que o dia começa positivo, saio da cama, vou começando minhas coisas. É dessa forma: lido com paciência, aos poucos, tentando fazer acontecer. Eu já sou uma garota bem animada, não gosto muito de ficar parada.

Que mensagem deixa para pesquisadores e aos que confiam na ciência? Desejo muita boa sorte, paciência, desejo que olhem para esse trabalho com todo respeito, porque salva vidas. A gente passou por uma pandemia, e se não fossem essas descobertas, se não fossem pessoas colocando dinheiro para que a gente descobrisse a cura para o que estava acontecendo, talvez ia estar até hoje de máscara e perdendo gente. Desejo que as pessoas também possam fazer suas doações.

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