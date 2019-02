Schweinsteiger exalta seleção espanhola, mas não vê rival como imbatível

Berlim, 5 jun (EFE).- O meia Bastian Schweinsteiger, um dos principais nomes da seleção alemão que disputará a Eurocopa, afirmou que vê a Espanha como principal postulante ao título da competição continental, mas que não vê a rival como uma equipe imbatível.

O atleta do Bayern de Munique deixou escapar encantamento com o estilo de jogo do adversário. ‘Os espanhois conseguem que o adversário e os espectadores tenham a permanente sensação de que têm um homem a mais em campo’, disse Schweinsteiger, em entrevista à revista ‘Men’s Health’, que será publicada na próxima semana.

‘No entanto, esse tipo de equipe não é invencível’, garantiu o maestro da equipe comandada por Joachim Löw.

Ao falar sobre a sua seleção, Schweinsteiger rejeitou a ideia de que a equipe atual é jovem demais para conquistar o título da Eurocopa. ‘Precisamente os jogadores jovens que deram um desenho especial ao time, sem que falte a vontade e o espírito de luta. Além disso, ganhamos em qualidade’, garantiu. EFE