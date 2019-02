Schumacher tem melhora lenta, mas visível, diz mulher

O ex-piloto alemão Michael Schumacher está melhorando lentamente, mas de maneira perceptível, afirmou a mulher do heptacampeão mundial de Fórmula 1 em entrevista publicada nesta terça-feira pela revista alemã Neue Post. “Estamos melhorando, certamente de modo lento, mas pelos menos avançando”, disse Corinna, que recentemente fez sua primeira aparição pública mais de seis meses depois do acidente do marido.

A mulher do ex-piloto esteve no fim de semana em um torneio de hipismo. Fotos que mostraram Corinna sorridente e aparentando tranquilidade foram publicadas nesta segunda-feira pelo jornal Bild. Michael Schumacher, de 45 anos, ficou internado em Grenoble, na França, por seis meses, depois de um grave acidente de esqui, em dezembro de 2013, em Méribel, nos Alpes Franceses. Em junho, o ex-piloto saiu do coma e foi levado para Lausanne, na Suíça, perto de onde sua família mora.

