Scheidt e Prada garantem medalha na classe Star

Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada se mantiveram em segundo lugar na classificação geral da vela na classe Star, nesta sexta-feira, após as regatas 9 e 10, e garantiram uma medalha nos Jogos de Londres.

Os brasileiros venceram a 9ª regata e ficaram em 3º na décima.

Os donos da casa Iain Percy e Andrew Simpson mantêm uma cômoda vantagem de oito pontos sobre Scheidt e Prada na classificação geral. Os britânicos têm 18 pontos perdidos, enquanto os brasileiros perderam 26. A maior ameaça a Scheidt e Prada é a dupla sueca formada por Fredrik Loof e Max Salminen, que tem 30 pontos perdidos.

Os brasileiros garantiram a medalha graças a uma enorme vantagem de 27 pontos em relação aos noruegueses Eivind Melleby e Petter Morland Pedersen, que estão em 4º lugar. A próxima e última regata é a medal race, em que a pontuação é duplicada. Mas a desvantagem da dupla da Noruega não permite que superem os brasileiros nem com uma atuação trágica de Scheidt e Prada.

“Estamos navegando bem e tentando tirar alguns pontos de Iain (Percy e Andrew Simpson). Navegamos mais forte que em Pequim, fazendo um esforço superior porque obter uma medalha aqui é um sonho. Estamos muito bem esta semana e o melhor é que ainda não terminou”, explicou Robert Scheidt, ouro olímpico na classe Laser em 1996 e 2004, prata na Laser em 2000 e prata na Star em 2008.

“A Grã-Bretanha está navegando de forma muito consistente toda a semana, mas ainda não terminou e a regata final vai ser emocionante”, disse o paulista de 39 anos, que ainda acredita no ouro olímpico.

“Não podemos nos preocupar com os outros competidores, é preciso se concentrar na própria regata. A medalha já está praticamente garantida, e os britânicos vão ter um pouco de pressão enquanto nós estamos mais tranquilos”.

“Vamos navegar, fazer nossa regata. Não é um objetivo fácil, mas vamos fazer todo o possível”, estimou Scheidt sobre o ouro olímpico.

Sobre as Olimpíadas no Brasil, Scheidt afirmou que “se não puder na Star, tentará na classe Finn ou na 49er. Meu sonho é terminar minha carreira olímpica em 2016 no Rio de Janeiro”.