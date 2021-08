Scheffer dá show no José Finkel e vence 200 m livre com recorde brasileiro

Fernando Scheffer venceu a prova dos 200 metros (m) estilo livre na tarde desta sexta-feira, 13, no Torneio José Finkel.

A competição se encerra neste sábado em piscina curta (25 m) na sede da Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA), em Bauru, no interior de São Paulo, e vale como seletiva para formar a seleção brasileira para o Mundial em piscina curta de Abu Dhabi (Emirados Árabes), que acontece entre os dias 13 e 18 de dezembro.

Medalhista olímpico dessa prova em Tóquio na piscina longa (50 m), o nadador do Minas Tênis Clube venceu a disputa com a marca de 1min42s41. Além do título, o tempo alcançado pela atleta é o novo recorde brasileiro e está abaixo do índice para o Mundial de Abu Dhabi. Murilo Sartori, que também esteve nos Jogos Olímpicos, ficou logo atrás e alcançou índice com 1min42s74.

“Claro que eu queria o recorde sul-americano da prova, mas foi bom. Importante ter também a companhia do Murilo e de outros nadadores que foram muito bem para que a gente forme um bom revezamento lá em Abu Dhabi, já que somos os atuais campeões”, disse Scheffer à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Na terça-feira (10), o nadador já havia vencido a prova dos 400 m livre, também alcançando o índice para o Mundial.

Nicholas Santos foi o mais rápido nos 50 m borboleta com 22s38. Aos 41 anos, o atleta (que já foi medalha de ouro no Mundial nos anos de 2012 e 2018) deve estar no evento do final do ano para tentar o tricampeonato da prova. Victor Baganha, de 19 anos, também nadou para o índice com 22s88. No naipe feminino da prova, Luana Ribeiro conquistou o índice por apenas um centésimo. A marca é 26s14, e a atleta do Minas Tênis Clube nadou 26s13.

Nathália Almeida, do Clube de Regatas do Flamengo, venceu os 400 m medley com 4min37s07 e garantiu outro índice. A nadadora, que fez parte do revezamento 4×200 m livre em Tóquio, já tinha as marcas dos 200 m medley e dos 400 m livre. Na versão masculina da prova, Brandonn Almeida, bronze no Mundial de 2018, nadou abaixo do índice e venceu com 4min06s84. Nos 100 m costas, Guilherme Guido alcançou mais uma marca para o Mundial de Abu Dhabi com 49s75. Gabriel Fantoni fez seu terceiro índice dentro do José Finkel com 50s05.

Ao todo, a seleção brasileira tem 20 vagas para o Campeonato Mundial de Natação, com seis delas reservadas para atletas femininas. A convocação ocorrerá após o final da competição. E a obtenção dos índices não garante a presença dos nadadores no Mundial. Será feita uma análise das marcas obtidas pelos atletas em relação ao resultado da mesma prova no Mundial de 2018, em Hangzhou (China).

Com Agência Brasil