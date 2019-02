Schalke 04 vence Augsburg e encosta na briga pelo título

Por AE

Gelsenkirchen – O Schalke 04 aproveitou-se do empate entre os Borussias Dortmund e Mönchengladbach e da derrota do Werder Bremen, ambos no sábado, para voltar à briga pelo título do Campeonato Alemão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Augsburg, neste domingo, em Gelsenkirchen. Com o resultado, a equipe da casa fecha esta 15.ª rodada da competição no quarto lugar, ganhando uma posição no fim de semana.

A vitória levou o Schalke 04 a 28 pontos, apenas três a menos que o líder Bayern de Munique. Com 30, na segunda e na terceira posições, estão, respectivamente, o Borussia Dortmund e o Borussia Mönchengladbach. O Werder, que perdeu uma colocação, é o quinto, com 26. Já o Augsburg ocupa a outra ponta da tabela: é o último, tendo apenas 11 pontos.

O primeiro gol do jogo em Gelsenkirchen foi marcado logo aos 15 minutos, pelo atacante Huntelaar. Fuchs desceu pela esquerda e tocou para Pukki. O finlandês rolou para o holandês, no meio da área bater de letra e fazer um golaço. Na segunda etapa, Molders surpreendeu e deixou tudo igual. Mas Fuchs e Raul voltaram a colocar o Schalke na frente e decretaram a vitória do time azul.

Também neste domingo, o Hamburgo venceu o Nuremberg por 2 a 0, com gols de Guerrero e de Jansen. Com isso, se afastou da zona de rebaixamento, subindo para a 13.ª posição, com 17 pontos. Quem fica mais perto da briga contra a degola é o Nuremberg, o 15.º, com 15 pontos.