Sapporo vai desistir de ser sede dos Jogos de Inverno de 2026

A cidade japonesa de Sapporo deve retirar sua candidatura para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 nesta segunda-feira. O vice-prefeito Takatohsi Machida e a atleta olímpica japonesa Tsunekazu Takeda, presidente do Comitê Organizador Local, vão se reunir com Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), para conversar sobre a possível desistência da cidade. Um dos motivos para a retirada, segundo Akihiro Okumura, porta-voz da prefeitura, são os danos causados pelo terremoto que atingiu a região norte do país há uma semana e matou cerca de 40 pessoas.

Houve prejuízos à infraestrutura de Sapporo. A seleção de futebol do Japão precisou cancelar um amistoso com o Chile, que seria disputado na semana passada, pois a cidade estava sem condições de receber uma partida envolvendo seleções.

A saída de Sapporo pela disputa da organização dos Jogos não é uma novidade para o COI. Devido aos altos custos e a série de exigências feitas para a organização dos Jogos, várias cidades desistiram de sediar tanto os Jogos de Inverno como a Olimpíada de verão.

O COI nomeará a cidade sede dos Jogos de 2026 somente daqui a um ano. As quatro candidatas são: Estocolmo (Suécia), Calgary (Canadá), Milão e Cortina d’Ampezzo (Itália) e Erzurum (Turquia).