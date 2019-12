São Silvestre tem final espetacular com ultrapassagem e novo recorde

A edição de 2019 da Corrida de São Silvestre teve um final espetacular na manhã desta terça-feira, 31, em São Paulo. O queniano Kibiwot Kandie venceu a prova masculina com uma arrancada nos últimos segundos, deixando o ugandense Jacob Kiplimo para trás pouco antes da linha de chegada. O atleta mostrou resistência ao eliminar a distância de vários metros que separava os dois no início da reta final. De quebra, Kandie ainda bateu o recorde da prova, completando o percurso de 15 quilômetros em 42 minutos e 59 segundos. O terceiro lugar ficou com o queniano Titus Ekiru.

Na prova feminina, a também queniana Brigid Kosgei dominou do início ao fim. A vencedora terminou a São Silvestre em 48 minutos e 54 segundos. Foi a primeira vez que Brigid participou da corrida em São Paulo. Sheila Shelangat completou a dobradinha queniana, enquanto Tisadk Nigus, da Etiópia, ficou na terceira posição.