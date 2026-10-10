São Paulo x Vitória no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Vitória entram em campo neste sábado, 10, às 21h (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes chegam ao confronto empatados em pontos. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 36, enquanto o Rubro-Negro baiano aparece logo atrás, em 12º, também com 36.

Para o São Paulo, o jogo representa a necessidade de interromper uma sequência que voltou a aumentar a pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior. O Tricolor vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão, a mais recente por 2 a 0 diante do Cruzeiro, no Mineirão, e venceu apenas uma das últimas seis partidas. Em meio aos problemas, a principal notícia é o retorno de Lucas Moura, recuperado da ruptura no tendão de Aquiles que o afastou por cinco meses. A tendência é que o camisa 7 seja relacionado e receba minutos de maneira gradual. Luciano, por outro lado, segue fora por lesão, enquanto Rafael, Iago e Danielzinho passaram a semana em processo de recuperação.

O Vitória desembarca em São Paulo embalado pela goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, no Barradão, resultado que levou a equipe aos mesmos 36 pontos do adversário deste sábado. Erick e Matheuzinho marcaram duas vezes cada e foram os protagonistas da vitória que deu fôlego ao time de Jair Ventura. O treinador, porém, terá de alterar o setor ofensivo: Diego Tarzia recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Lucas Silva surge como uma das possibilidades para a vaga, assim como Tomás Pochettino, Walace, Zé Vitor e o recém-contratado Nacho Laquintana.

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Onde assistir a partida entre São Paulo e Vitória:

A partida entre São Paulo e Vitória neste sábado, 10, às 21h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere.

Prováveis escalações:

São Paulo: Coronel (Rafael); Rafael Toloi, Arboleda e Sabino; Pedro Lima, Bobadilla, Marcos Antônio e Wendell (Iago); Artur, Gustavo Santana (Pablo Maia ou Ryan Francisco) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

Quarto árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior;

VAR: Wagner Reway (SC);

AVAR: Luis Diego Nascimento Lopes;

AVAR2: Dewson Fernando Freitas da Silva.