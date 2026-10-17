São Paulo x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado, 17, no Morumbis, pela 31ª rodada do campeonato
São Paulo e Vasco se enfrentam neste sábado, 17, às 21h (de Brasília), no Morumbis, na capital paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.
O Tricolor chega ao confronto em busca de regularidade depois de uma sequência de resultados que aumentou a pressão sobre o técnico Dorival Júnior. Na última rodada, o time paulista derrotou o Vitória por 2 a 1, no Morumbis, com dois gols do argentino Jonathan Calleri, resultado que interrompeu um momento de instabilidade e levou a equipe aos 39 pontos. A vitória também marcou o retorno de Lucas Moura aos gramados após mais de cinco meses afastado por uma ruptura no tendão de Aquiles. O meia-atacante participou do segundo tempo e apresentou boa movimentação, reacendendo a expectativa de que possa voltar a desempenhar um papel importante na reta final da temporada.
Do outro lado, o Vasco chega a São Paulo embalado por um resultado importante na Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, a equipe comandada pelo português Pedro Emanuel venceu o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das semifinais do torneio continental. Adson marcou o gol da vitória, enquanto o goleiro Léo Jardim teve participação decisiva ao impedir o empate argentino, especialmente depois da expulsão de Andrés Gómez no segundo tempo. O resultado colocou os cariocas em vantagem na disputa por uma vaga na final, mas também aumentou a necessidade de administrar o desgaste físico do elenco antes da partida de volta, marcada para terça-feira, 20.
Com 35 pontos, o Vasco precisa pontuar para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento e evitar que a campanha continental esconda os problemas apresentados na competição nacional. Diante do São Paulo, Pedro Emanuel poderá preservar alguns titulares pensando no confronto decisivo contra o Boca Juniors.
Onde assistir à partida entre São Paulo e Vasco:
A partida entre São Paulo e Vasco neste sábado, 17, às 21h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo sportv, na televisão por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Iago Borduchi; Newton, Marcos Antônio e Bobadilla; Victor Sá (Gustavo Santana), Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes e Alan Lescano; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Bruno Duarte. Técnico: Pedro Emanuel.
Arbitragem:
- Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);
- Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Acacio Menezes Leao (PA);
- Quarto árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC).