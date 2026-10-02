São Paulo x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações
Rivais se enfrentam nesta sexta-feira, 2, no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada
São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira, 2 de outubro, às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, originalmente prevista para julho, foi remarcada e coloca frente a frente dois rivais separados por apenas dois pontos na classificação.
O São Paulo chega ao clássico na 11ª posição, com 36 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. A equipe de Dorival Júnior venceu o Internacional por 1 a 0 na última rodada, mas terá baixas importantes. Calleri está suspenso, enquanto Domingos Duarte sofreu uma lesão ligamentar no joelho e não joga mais nesta temporada.
Do outro lado, o Santos atravessa seu melhor momento no campeonato. O time comandado por Cuca ocupa o oitavo lugar, com 38 pontos, e soma cinco vitórias e um empate nas últimas seis rodadas. O Peixe terá as ausências de Neymar, lesionado, Gabriel Brazão, Luan Peres e Gabriel Bontempo, mas pode contar pela primeira vez com Philippe Coutinho, relacionado para o clássico e cotado para começar no banco de reservas.
Onde assistir à partida entre São Paulo e Santos?
São Paulo e Santos jogam nesta sexta-feira, 2, às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.
Prováveis escalações
São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Toloi (Sabino); Pedro Lima, Marcos Antônio, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Ryan Francisco. Técnico: Dorival Júnior.
Santos: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Christian Oliva, Arthur e Rollheiser; Barreal, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.
Arbitragem:
- Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Kruger (MT);
- Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
- AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).