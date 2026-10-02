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Esporte

São Paulo x Santos no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Rivais se enfrentam nesta sexta-feira, 2, no Morumbis, em jogo atrasado da 21ª rodada

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h30
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Morumbis, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira, 2 de outubro, às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, originalmente prevista para julho, foi remarcada e coloca frente a frente dois rivais separados por apenas dois pontos na classificação.

O São Paulo chega ao clássico na 11ª posição, com 36 pontos, e busca se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores. A equipe de Dorival Júnior venceu o Internacional por 1 a 0 na última rodada, mas terá baixas importantes. Calleri está suspenso, enquanto Domingos Duarte sofreu uma lesão ligamentar no joelho e não joga mais nesta temporada.

Do outro lado, o Santos atravessa seu melhor momento no campeonato. O time comandado por Cuca ocupa o oitavo lugar, com 38 pontos, e soma cinco vitórias e um empate nas últimas seis rodadas. O Peixe terá as ausências de Neymar, lesionado, Gabriel Brazão, Luan Peres e Gabriel Bontempo, mas pode contar pela primeira vez com Philippe Coutinho, relacionado para o clássico e cotado para começar no banco de reservas.

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Santos?

São Paulo e Santos jogam nesta sexta-feira, 2, às 20h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Rafael Toloi (Sabino); Pedro Lima, Marcos Antônio, Bobadilla e Iago; Artur, Luciano e Ryan Francisco. Técnico: Dorival Júnior.

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Santos: Diógenes; Rodinei, Willian Arão, Lucas Veríssimo e Escobar; Christian Oliva, Arthur e Rollheiser; Barreal, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Cuca.

Arbitragem:

  • Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
  • Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fernanda Kruger (MT);
  • Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC);
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
  • AVAR: Flavio Gomes Barroca (RN).
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