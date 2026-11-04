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São Paulo x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 15h00
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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O São Paulo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira, 4, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O clássico paulista será disputado fora do Morumbis, que recebeu apresentações da banda sul-coreana BTS e passa por trabalhos de recuperação do gramado.

Comandado por Dorival Júnior, o São Paulo ocupa a décima colocação do Brasileirão, com 43 pontos, e busca uma vitória para se aproximar da classificação à Copa Sul-Americana de 2027. O clube chega pressionado após uma derrota por 3 a 2 para o Bahia, fora de casa, resultado que ampliou para duas partidas a sequência sem vitórias na competição. Antes disso, o time havia empatado com o Mirassol e agora tenta aproveitar o clássico para recuperar a confiança diante de sua torcida.

Para o confronto, Dorival Júnior terá desfalques importantes. O zagueiro Sabino está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e também se recupera de uma cirurgia no joelho, enquanto o volante Marcos Antônio segue afastado por dores no tornozelo direito. Nicolas, Aurélio Buta e Domingos Duarte também estão no departamento médico. Em contrapartida, o treinador contará com o retorno do atacante Artur, recuperado de um trauma na região lombar. O jogador deve começar entre os titulares, formando o setor ofensivo ao lado de Lucas Moura e Jonathan Calleri. 

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Do outro lado, o Corinthians chega pressionado pela luta contra o rebaixamento, apesar da recuperação na última rodada. A equipe comandada pelo holandês Clarence Seedorf ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, dentro do Z4. O Timão encerrou uma sequência de dez partidas sem vencer ao derrotar o Mirassol por 2 a 0, resultado que trouxe alívio ao elenco, mas ainda não foi suficiente para tirar o clube da zona de rebaixamento. Com apenas cinco rodadas restantes, o Corinthians precisa voltar a pontuar com regularidade para evitar uma queda à Série B.

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Para o duelo na Vila Belmiro, Seedorf terá problemas na montagem da equipe. O lateral-direito Matheuzinho cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Gabriel Paulista, Jesse Lingard, Raniele, Zakaria Labyad e Kayke seguem afastados por problemas físicos. Pedro Milans é o favorito para assumir a lateral direita, enquanto Rodrigo Garro e Breno Bidon devem continuar responsáveis pela criação das jogadas no meio-campo. O atacante Memphis Depay voltou a treinar com o elenco, mas ainda é dúvida. 

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Onde assistir?

A partida entre São Paulo e Corinthians terá transmissão ao vivo pela Globo para os estados de São Paulo, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará (exceto Santarém), Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal.

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O confronto também será exibido pelo Premiere e pela ge tv.

O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Rafael Tolói); Pedro Lima, Djhordney (Pablo Maia), Bobadilla e Iago; Artur, Lucas Moura (Luciano) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

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Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Matheus Bidu, Kaio César (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

Equipe de arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP);
  • Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL);
  • VAR: Daiane Muniz (SP);
  • Assistente de VAR: Amanda Matias Masseira (SP);
  • Segundo assistente de VAR: Flavio Rodrigues de Souza (SP).
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