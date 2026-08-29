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São Paulo x Bragantino no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Confronto paulista deste sábado, 29, é válido pela 25ª rodada do campeonato. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 ago 2026, 13h30 | Atualizado em 29 ago 2026, 16h50
SAO PAULO, BRAZIL - JUNE 12: General view of the MorumBIS before the Brasileirao 2025 match between Sao Paulo and Vasco da Gama on June 12, 2025 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
MorumBIS, em São Paulo (Ricardo Moreira/Getty Images)
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São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 29, às 20h (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.  

O São Paulo chega pressionado depois de perder por 1 a 0 para a Chapecoense, no último domingo, na Arena Condá. Bruno Pacheco marcou o gol que encerrou uma sequência de 22 partidas sem vitória da equipe catarinense e agravou a situação do Tricolor no Brasileiro. O time paulista ocupa a 13ª posição, com 27 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

A dificuldade vai além do resultado da última rodada. O São Paulo acumula dez partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro e completou quatro meses sem vencer na competição. Neste período, foram quatro empates e seis derrotas. A última vitória pela Série A ocorreu no dia 25 de abril, contra o Mirassol.

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O respiro da temporada tricolor tem sido a Copa Sul-Americana. Antes do tropeço diante da Chapecoense, o São Paulo derrotou o Bolívar por 3 a 1, no MorumBIS, e garantiu classificação para enfrentar o Boca Juniors nas quartas de final do torneio. 

Do outro lado, o Red Bull Bragantino voltou a vencer na rodada anterior. O Massa Bruta bateu o Grêmio por 1 a 0, em Bragança Paulista, com gol de Gustavo Marques aos 50 minutos do segundo tempo. A vitória encerrou uma sequência de oscilações e levou a equipe de Vagner Mancini ao sétimo lugar, com 35 pontos. Nos últimos cinco compromissos pelo Brasileiro, o clube soma uma vitória, três empates e uma derrota.

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A equipe de Bragança Paulista foi eliminada pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, depois de perder por 3 a 2 no placar agregado. Fora do torneio, o clube passa a concentrar suas atenções na tentativa de se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

No São Paulo, a principal dúvida é Jonathan Calleri. O centroavante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo contra a Chapecoense e passou a semana em tratamento. Apesar de ter voltado ao gramado para trabalhos individuais, a tendência é de cautela, e o argentino pode ser preservado. Gustavo Santana, André Silva e Ryan Francisco aparecem como alternativas para o comando do ataque. Em compensação, Arboleda está recuperado de um edema no adutor esquerdo e voltou a treinar normalmente com o elenco.

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Do lado do Bragantino, Vagner Mancini tende a manter a base da equipe que venceu o Grêmio. Vanderlan, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral do joelho, e Davi Gomes, em recuperação de cirurgia no joelho, permanecem no departamento médico. 

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Onde assistir à partida entre São Paulo e Red Bull Bragantino?

São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam neste sábado, 29, às 20h (horário de Brasília), no MorumBIS, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Rafael Tolói e Wendell; Pablo Maia e Marcos Antônio; Ferreira, Luciano e Cauly; Gustavo Santana (Calleri). Técnico: Dorival Júnior. 

Red Bull Bragantino: Tiago Volpi; Agustín Sant’Anna, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Eric Ramires e Rodriguinho; Lucas Barbosa, José Herrera e Vinicinho; Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

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Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS);
  • Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO);
  • Quarto árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP);
  • VAR: Wagner Reway (SC);
  • AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE);
  • AVAR 2: Michel Patrick Costa Guimarães (MG).
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