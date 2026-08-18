São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 18, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir ao vivo
São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto está aberto depois do empate por 1 a 1 em La Paz: quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
O São Paulo chega ao duelo vivendo seu momento mais delicado na temporada. A equipe venceu apenas uma das últimas 15 partidas e não vence no Campeonato Brasileiro há nove rodadas. No sábado, o Tricolor empatou com o Coritiba no MorumBIS e deixou o gramado sob vaias. A classificação na Copa Sul-Americana aparece como uma oportunidade da equipe viver dias mais calmos.
Dorival Júnior ainda busca a melhor formação, especialmente no meio-campo. A tendência é que Artur retorne ao time titular, depois de superar o problema no adutor que o tirou do jogo de ida. O treinador deve manter Domingos Duarte ao lado de Arboleda na defesa, enquanto Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton aparecem entre as principais opções no setor central. Lucas Moura, Rafael Toloi e Lucca seguem fora, e Bobadilla é dúvida por dores no joelho direito
O Bolívar chega em situação oposta de confiança. A equipe comandada por Alejandro Restrepo ocupa a segunda colocação do Campeonato Boliviano e perdeu apenas uma das últimas dez partidas. No fim de semana, o treinador poupou titulares na vitória por 4 a 1 sobre o San Antonio Bulo Bulo, justamente pensando no confronto em São Paulo.
Onde assistir a partida entre São Paulo e Bolívar?
São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.
Prováveis escalações:
São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
ARBITRAGEM
- Árbitro: Kevin Ortega (PER);
- Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER);
- Quarto árbitro: Augusto Menendez (PER);
- VAR: Diego Haro (PER).