São Paulo x Bolívar: onde assistir, horário e escalações

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São Paulo e Bolívar se enfrentam no MorumBIS pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana, após empate em 1 a 1 na ida. O Tricolor vive fase delicada, buscando a classificação como alívio, enquanto o Bolívar chega confiante. Quem vencer avança; novo empate leva aos pênaltis. Onde assistir e prováveis escalações.

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São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O confronto está aberto depois do empate por 1 a 1 em La Paz: quem vencer avança às quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O São Paulo chega ao duelo vivendo seu momento mais delicado na temporada. A equipe venceu apenas uma das últimas 15 partidas e não vence no Campeonato Brasileiro há nove rodadas. No sábado, o Tricolor empatou com o Coritiba no MorumBIS e deixou o gramado sob vaias. A classificação na Copa Sul-Americana aparece como uma oportunidade da equipe viver dias mais calmos.

Dorival Júnior ainda busca a melhor formação, especialmente no meio-campo. A tendência é que Artur retorne ao time titular, depois de superar o problema no adutor que o tirou do jogo de ida. O treinador deve manter Domingos Duarte ao lado de Arboleda na defesa, enquanto Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton aparecem entre as principais opções no setor central. Lucas Moura, Rafael Toloi e Lucca seguem fora, e Bobadilla é dúvida por dores no joelho direito

O Bolívar chega em situação oposta de confiança. A equipe comandada por Alejandro Restrepo ocupa a segunda colocação do Campeonato Boliviano e perdeu apenas uma das últimas dez partidas. No fim de semana, o treinador poupou titulares na vitória por 4 a 1 sobre o San Antonio Bulo Bulo, justamente pensando no confronto em São Paulo.

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Onde assistir a partida entre São Paulo e Bolívar?

São Paulo e Bolívar se enfrentam nesta terça-feira, 18, às 21h30 (horário de Brasília), no MorumBIS, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do SBT, ESPN e Disney+.

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Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell; Pablo Maia, Newton (Bobadilla), Marcos Antônio e Artur; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus e Melgar; Asprilla, Cauteruccio e Patito Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

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ARBITRAGEM

Árbitro: Kevin Ortega (PER);



Assistentes: Stephen Atoche (PER) e Enrique Pinto (PER);



Quarto árbitro: Augusto Menendez (PER);



VAR: Diego Haro (PER).