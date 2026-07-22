São Paulo x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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São Paulo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta (22), às 21h30, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Tricolor, pressionado por 5 jogos sem vitória e atuando em Bragança Paulista (Morumbis alugado), busca reabilitação contra o Furacão, 5º colocado. Veja onde assistir, escalações e mais detalhes.

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O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Embora seja o mandante, o Tricolor não poderá utilizar o Morumbis, que está alugado para uma sequência de shows do cantor britânico Harry Styles.

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O São Paulo retorna ao campeonato pressionado por uma sequência de cinco rodadas sem vitória. A equipe de Dorival Júnior ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, depois de entrar na paralisação para a Copa do Mundo com dois empates e três derrotas nos cinco compromissos mais recentes da Série A. A última vitória tricolor no torneio ocorreu no dia 25 de abril, por 1 a 0, contra o Mirassol.

A pausa serviu para Dorival intensificar os treinamentos e incorporar reforços. O lateral-direito Aurélio Buta, o volante Newton e o atacante Victor Sá foram regularizados, embora apenas o último tenha maiores chances de ser relacionado. Arboleda, reintegrado ao elenco após um período afastado por indisciplina, deve reassumir a posição na defesa. Lucas Moura permanece fora por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles.

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Do outro lado, o Athletico chega para o confronto ocupando a 5ª colocação do campeonato, com 30 pontos. O Furacão entrou na intertemporada após vencer o Mirassol e completar três partidas de invencibilidade no Brasileirão. A equipe de Odair Hellmann perdeu os dois amistosos que disputou durante a pausa do calendário, contra boca Juniors e Red Bull Bragantino.

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Como assistir ao jogo entre São Paulo e Athletico-PR hoje?

São Paulo e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Rafael Tolói) e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);



Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);



Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (RJ);



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR) .