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Esporte

São Paulo x Athletico-PR no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam hoje, 22, pela 19ª rodada. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 22 jul 2026, 18h03
BRAGANCA PAULISTA, BRAZIL - APRIL 26: General view of the Estadio Cicero de Souza Marque before the Brasileirao 2026 match between Red Bull Bragantino and Palmeiras on April 26, 2026 in Braganca Paulista, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (Ricardo Moreira/Getty Images)
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O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, 22, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Embora seja o mandante, o Tricolor não poderá utilizar o Morumbis, que está alugado para uma sequência de shows do cantor britânico Harry Styles.

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O São Paulo retorna ao campeonato pressionado por uma sequência de cinco rodadas sem vitória. A equipe de Dorival Júnior ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, depois de entrar na paralisação para a Copa do Mundo com dois empates e três derrotas nos cinco compromissos mais recentes da Série A. A última vitória tricolor no torneio ocorreu no dia 25 de abril, por 1 a 0, contra o Mirassol.

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A pausa serviu para Dorival intensificar os treinamentos e incorporar reforços. O lateral-direito Aurélio Buta, o volante Newton e o atacante Victor Sá foram regularizados, embora apenas o último tenha maiores chances de ser relacionado. Arboleda, reintegrado ao elenco após um período afastado por indisciplina, deve reassumir a posição na defesa. Lucas Moura permanece fora por causa de uma ruptura no tendão de Aquiles.

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Do outro lado, o Athletico chega para o confronto ocupando a 5ª colocação do campeonato, com 30 pontos. O Furacão entrou na intertemporada após vencer o Mirassol e completar três partidas de invencibilidade no Brasileirão. A equipe de Odair Hellmann perdeu os dois amistosos que disputou durante a pausa do calendário, contra boca Juniors e Red Bull Bragantino.

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Como assistir ao jogo entre São Paulo e Athletico-PR hoje?

São Paulo e Athletico-PR vão se enfrentar nesta quarta, 22, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida terá transmissão da TV Globo, da ge tv e do Premiere.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório (Rafael Tolói) e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

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Arbitragem

    • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
    • Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ);
    • Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo (RJ);
    • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
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