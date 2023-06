São Paulo vence e avança na Sul-Americana; saiba quem busca vagas

Em partida muito disputada, São Paulo e Tigre se reencontraram no Morumbi 11 anos depois da final da própria Copa Sul-Americana (2012). Na ocasião, incidentes dentro e fora do campo, iniciados pelos jogadores do time argentino, fizeram com que a partida fosse encerrada ainda no intervalo e o Tricolor declarado campeão. Mas na última terça-feira (27), o jogo ocorreu normalmente e os donos da casa venceram por 2 a 0, garantindo a primeira colocação do Grupo D, com 16 pontos, e a vaga para as oitavas de final. O Tigre, com 10, ficou em segundo e vai disputar os playoffs.

A rivalidade criada pelo incidente em 2012 deixou o confronto mais acirrado. Apesar de estar melhor em campo, o São Paulo não conseguia criar muitas chances de gols. Mas a partir da expulsão do zagueiro Leizza, aos 23 minutos de jogo, por entrada violenta em Pablo Maia, o Tricolor passou a aproveitar a vantagem numérica para cercar o rival, que buscava surpreender com o atacante Colidio. Após uma série de desperdícios no ataque, o São Paulo abriu o placar, aos 26 minutos da segunda etapa, com o jovem Juan. Aos 47, o meia Wellington Rato, que também veio do banco, fechou o placar. São Paulo classificado e ainda invicto na competição.

Já garantido desde a rodada anterior, o Fortaleza venceu, fora de casa, o Palestino, por 2 a 1, também na última terça-feira. Com gols de Lucas Crispim e Lucero, o tricolor do Ceará chegou aos 15 pontos no Grupo H e agora espera o rival nas oitavas, que virá dos playoffs. Agustín Farías marcou o gol do time chileno.

Em Bragança Paulista, nesta quarta (28), o Red Bull Bragantino, que lidera o Grupo C, com 11 pontos, joga com o Tacuary, às 19h. A vitória para conquistar a vaga é necessária, já que o Estudiantes-ARG, está com a mesma pontuação e só fica atrás no saldo de gols. Os argentinos encaram os bolivianos do Oriente Petrolero, lanterna do grupo. O canal fechado ESPN e o Star+ (streaming) transmitem a partida do Braga.

Pelo Grupo G, o Goiás é o líder, mas precisa da vitória para avançar com tranquilidade às oitavas. O clube do centro-oeste, com nove pontos, enfrenta o Santa Fé, da Colômbia, em terceiro lugar, com sete. Caso empate o duelo em Bogotá, às 23h (horário de Brasília), terá que torcer para o Universitario-PER (segundo colocado, com sete pontos), não bater o lanterna Gimnasia La Plata, da Argentina, para se manter em primeiro. Caso perca, terá que torcer por um tropeço dos peruanos para se classificar aos playoffs. ESPN e Star+ também transmitem o jogo, ao vivo.

Nesta quinta-feira (29), quem entra em campo é o Botafogo, líder do Grupo A, com nove pontos. Em meio à possível saída do técnico Luís Castro, o clube alvinegro, em grande momento na temporada, encara o Magallanes-CHI, às 21h, no estádio Nilton Santos, para se garantir na ponta e avançar diretamente às oitavas. Na sua cola está a LDU, do Equador, também com nove pontos e que joga com o também eliminado Cesar Vallejo-PER.

Na mesma noite, o América-MG, que anda mal das pernas no Brasileirão, visita o Peñarol-URU, que perdeu os cinco jogos na competição. O Coelho está em terceiro, com sete pontos e precisa ganhar bem e ainda torcer para o Millonários-COL perder para o líder Defensa Y Justicia-ARG, para garantir a vaga aos playoffs, na segunda posição. Missão difícil, que será transmitida, ao vivo, às 21h (horário de Brasília), pela Paramount+ (streaming)

Já eliminado da competição, o Santos recebe o Blooming-BOL, nesta quinta (29), às 19h, na Vila Belmiro, pelo Grupo E. O jogo terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Star+ (streaming).