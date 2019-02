São Paulo lança camisa especial de Luis Fabiano a R$ 59,90

A dois dias da reestreia de Luis Fabiano, o São Paulo já decidiu usá-lo em uma medida de marketing de maior alcance. Foram lançadas nesta sexta-feira camisas confeccionadas pela loja oficial do clube que serão vendidas a R$ 59,90. São somente dois modelos, ambos com a camisa 9 e o nome do astro gravado.

O uniforme terá ainda a assinatura do artilheiro perto do ombro direito e não haverá nenhuma logomarca de patrocinadores. O modelo também não foi feito pela Reebok, fornecedora oficial de materiais esportivos para o Tricolor. Tudo para que o produto ficasse mais barato.

‘Era um sonho da diretoria são-paulina lançar produtos a preços populares para os torcedores de todas as classes terem acesso’, contou o diretor de futebol Adalberto Baptista, que já trabalhou no departamento de marketing e aproveitou a última entrevista coletiva de Luis Fabiano antes de sua estreia para lançar o produto.

‘O tempo passou, mas tudo que ajudou a viabilizar o sonho de trazermos o Luis Fabiano, com ações de marketing, se inicia agora. Essa camisa é oficial e só será vendida a do Luis Fabiano, em um dos planos que viabilizou a sua volta’, continuou o dirigente.

De acordo com a diretoria, a versão listrada do modelo popular já pode ser adquirida pela internet. A camisa branca deve estar à disposição na terça-feira. A partir da próxima semana, as lojas devem receber os uniformes.

O clube informa que, mesmo antes do lançamento oficial, houve uma encomenda de 600 camisas em um intervalo de uma hora e meia nas vendas virtuais.