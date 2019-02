São Paulo goleia Botafogo por 4 a 0 e se aproxima do G4

O São Paulo de Ney Franco finalmente ganhou a sua cara e engrenou no Brasileirão. Vindo de vitórias sobre o rival Corinthians e a Ponte Preta, o time paulista conquistou o seu terceiro triunfo seguido nesta quinta-feira, goleando o Botafogo por 4 a 0 no Morumbi, em jogo válido pela 21.ª rodada. Agora, o São Paulo soma 34 pontos, ainda na quinta posição, mas a apenas um ponto do Vasco e de ingressar na zona de classificação para a Libertadores.

Brasileirão 2012: Confira todos os resultados e a classificação do campeonato

O jogo – Com Lucas de volta da seleção, Luis Fabiano recuperado de lesão e Jadson readaptado ao futebol brasileiro, o São Paulo encontrou no trio o segredo da vitória. Completando 200 jogos pela equipe, Luis Fabiano presenteou o torcedor com um golaço logo aos 5 minutos de partida. O atacante recebeu de Jadson, tocou por entre as pernas de Brinner, driblou Jefferson e tocou para o gol com tranquilidade.

Apesar de ter posse de bola, o Botafogo não chegava com perigo ao gol de Rogério Ceni e o placar seguiu inalterado até o intervalo. Logo no começo do segundo tempo, Ney Franco colocou Osvaldo no São Paulo para tentar responder à pressão do Botafogo, que buscava o empate. A alteração deu certo e o próprio atacante marcou o segundo gol, em rebote do goleiro Jefferson.

Leia também: Grêmio bate Vasco e encosta nos líderes, que só empatam

Jogando bem, Lucas também deixou o seu. O meia pegou a bola no meio de campo, passou por Lennon e chutou forte no canto. A vitória virou goleada aos 43 minutos. Jadson passou para Osvaldo, que driblou o goleiro e foi generoso, rolando a bola para o gol de Cícero.

Para piorar a situação do Botafogo, o meia Seedorf sentiu uma lesão durante a partida e saiu machucado, preocupando os torcedores.

Tabela – Na próxima rodada, a equipe visita o Bahia, domingo, sem Luis Fabiano, artilheiro do Brasileirão com 10 gols. Já o Botafogo, em oitavo, estacionado nos 28 pontos, recebe o Coritiba no domingo.

Flamengo x Sport – Jogando em Volta Redonda, o Flamengo não conseguiu superar o ameaçado Sport. Em um jogo em que os goleiros trabalharam bastante, prevaleceu a igualdade em 1 a 1 entre os rubro-negros. Ibson abriu o placar para o Flamengo no começo do jogo com um belo chute, em seu primeiro gol no retorno ao clube. Porém, cinco minutos depois, o Sport empatou. Oportunista, o atacante Felipe Azevedo aproveitou um rebote e fez. O resultado foi ruim para as duas equipes. Enquanto o Flamengo permanece estacionado no meio da tabela, em 10º, com 27 pontos, o Sport segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos e na 18º colocação.

(Com Agência Estado)