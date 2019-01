São Paulo anuncia o retorno de Hernanes em definitivo

O São Paulo anunciou neste sábado o retorno do meio-campista Hernanes para um contrato de três anos, válido até o fim de 2021. Esta será a terceira passagem do atleta pelo clube e sua volta era um dos desejos da torcida.

Hernanes, de 33 anos, junta-se ao goleiro Tiago Volpi, 28, ao atacante Pablo, 26, ao lateral-direito Igor Vinícius, 21, e ao lateral-esquerdo Léo, 22, como reforços do São Paulo para a próxima temporada

O anúncio foi feito por meio do perfil oficial do clube no Twitter. Em um vídeo na praia, o atleta lê seu contrato e diz: “Definitivamente, aqui é São Paulo”.

Hernanes é cria das categorias de base do São Paulo e se destacou nos títulos dos Campeonatos Brasileiros de 2007 e 2008. O meia teve uma segunda passagem pelo São Paulo em 2017, por empréstimo, quando foi um dos protagonistas na luta do clube contra o rebaixamento.

“Hernanes é um ídolo, um jogador extraordinário, que tem uma história maravilhosa no São Paulo. É um vencedor, um campeão, um jogador de ótima qualidade técnica que também é um líder dentro e fora de campo, com a mentalidade que queremos para o São Paulo em 2019. Concretizar a volta definitiva dele para cá é a realização de um objetivo grandioso que, tenho certeza, aumenta a capacidade técnica e competitiva da equipe. Estamos muito felizes com isso”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

“No primeiro retorno ao São Paulo, em 2017, o Hernanes mostrou a qualidade que tem como jogador e a diferença que pode fazer. Ele atuou apenas na segunda metade do Brasileirão e teve um rendimento excelente, determinante, foi protagonista num momento muito difícil. Isso mostra a contribuição que ele pode dar como líder em momentos decisivos além da contribuição direta como atleta, reconhecida pelos prêmios que recebeu no ano passado”, declarou o executivo de futebol Raí.

(com Gazeta Press)