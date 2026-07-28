Santos x Universidad Central: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 28, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir ao vivo
Santos e Universidad Central, da Venezuela, vão se enfrentar nesta terça, 28, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, em Santos. Na ida, o Peixe goleou por 4 a 1 fora de casa e pode perder por até dois gols de diferença hoje para se classificar.
Apesar da vantagem, o Santos chega para o confronto pressionado após empatar em 2 a 2 com a lanterna Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca tenta utilizar a partida como uma virada de chave na temporada. Neymar foi relacionado e deve começar no banco, enquanto o treinador tende a escalar uma formação próxima da força máxima, com Gabriel Bontempo, Rollheiser, Miguelito, Barreal e Rony entre as principais alternativas ofensivas.
Do outro lado, 0 clube venezuelano precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para avançar diretamente. A missão quase impossível força o time de Daniel Sasso a assumir riscos, principalmente com a escalação de Edwin Mosquera e Juan Camilo Zapata, jogadores que conseguiram incomodar a defesa santista em momentos do primeiro encontro.
Como assistir ao jogo entre Santos e Universidad Central hoje?
Santos e Universidad Central, da Venezuela vão se enfrentar nesta terça, 28, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Miguelito; Álvaro Barreal e Rony. Técnico: Cuca.
Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Edwin Peraza, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Francisco Solé, Alexander González e Williams Lugo; Edwin Mosquera, Alexander Granko e Juan Camilo Zapata. Técnico: Daniel Sasso.
Arbitragem
- Árbitro: Carlos Benítez (Paraguai);
- Assistentes: Roberto Cañete (Paraguai) e José Villagra (Paraguai);
- Quarto árbitro: David Ojeda (Paraguai);
- VAR: Ulises Mereles (Paraguai).