É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Esporte

Santos x Universidad Central: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 28, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 28 jul 2026, 16h30
SANTOS, BRAZIL - OCTOBER 20: General view of the Urbano Caldeira Stadium (Vila Belmiro) before the Brasileirao 2025 match between Santos and Vitoria at on October 20, 2025 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Vila Belmiro, em Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
Continua após publicidade
Santos x Universidad Central: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Santos e Universidad Central, da Venezuela, vão se enfrentar nesta terça, 28, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, em Santos. Na ida, o Peixe goleou por 4 a 1 fora de casa e pode perder por até dois gols de diferença hoje para se classificar.

Apesar da vantagem, o Santos chega para o confronto pressionado após empatar em 2 a 2 com a lanterna Chapecoense na última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca tenta utilizar a partida como uma virada de chave na temporada. Neymar foi relacionado e deve começar no banco, enquanto o treinador tende a escalar uma formação próxima da força máxima, com Gabriel Bontempo, Rollheiser, Miguelito, Barreal e Rony entre as principais alternativas ofensivas.

Do outro lado, 0 clube venezuelano precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para avançar diretamente. A missão quase impossível força o time de Daniel Sasso a assumir riscos, principalmente com a escalação de Edwin Mosquera e Juan Camilo Zapata, jogadores que conseguiram incomodar a defesa santista em momentos do primeiro encontro.

Siga

Futebol: as contratações de peso na temporada

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Santos e Universidad Central hoje?

Santos e Universidad Central, da Venezuela vão se enfrentar nesta terça, 28, às 21h30 (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, na Vila Belmiro, em Santos. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

Prováveis escalações:

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Miguelito; Álvaro Barreal e Rony. Técnico: Cuca.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Edwin Peraza, Gonzalo Mottes e Yohan Cumana; Francisco Solé, Alexander González e Williams Lugo; Edwin Mosquera, Alexander Granko e Juan Camilo Zapata. Técnico: Daniel Sasso.

Continua após a publicidade

Arbitragem

    Continua após a publicidade
    • Árbitro: Carlos Benítez (Paraguai);
    • Assistentes: Roberto Cañete (Paraguai) e José Villagra (Paraguai);
    • Quarto árbitro: David Ojeda (Paraguai);
    • VAR: Ulises Mereles (Paraguai).
    Publicidade
    TAGS:
    Copa Sul-Americana
    Futebol: onde assistir
    Santos FC
    Assine Abril

    Veja Negócios

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Guia do Estudante

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

    Superinteressante

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Você RH

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Veja Saúde

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Claudia

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Viagem e Turismo

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

    Goread

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

    Guia + Veja

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

    Veja + Zero Hora

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Capricho

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    OFERTA RELAMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

    Quatro Rodas + Placar

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

    OFERTA RELÂMPAGO

    Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
    Quem assina tem mais vantagens
    Icone de colunistas
    Colunistas
    Conteúdo criado por especialistas
    Icone de favoritos
    Seus favoritos
    Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
    Icone de aplicativo
    Aplicativo
    Leia todas as revistas em um só app
    Icone de sites
    Sites
    Acesso ilimitado aos sites
    Icone de leitura offline
    Leia offline
    Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
    Icone de clube
    Abril Signature
    Descontos, cashback, sorteios e muito mais

    Leia também no GoRead

    Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

    Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

    Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
    ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

    Digital Básico

    A notícia em tempo real na palma da sua mão!
    Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
    De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
    OFERTA MÊS DOS PAIS

    Revista em Casa + Digital Premium

    Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
    De: R$ 59,99/mês
    A partir de R$ 29,90/mês
    Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

    *Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
    *Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).